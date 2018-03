Rita Moreno enamora a Hollywood al repetir el mismo vestido con el que ganó el Oscar en 1962

05/03/2018 a las 03:57 Actualizado 05/03/2018 a las 04:57

Rita Moreno, de 86 años, ha apostado por reciclar el vestido con el que ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por «West Side Story» y, tras hacerle algunas modificaciones, acudió con él a la 90 edición de los premios de la Academia. [Sigue en direco la gala de los Oscar en ABC.es]

«Este es el vestido que lucí en 1962 cuando gané el Oscar. Fue hecho en Filipinas», indicó la célebre intérprete puertorriqueña a los medios en la alfombra roja. «No me lo creo. Aún quepo en él, Dios mío», agregó. Un vestido «muy especial» para Moreno, que destacó a Efe que lo ha tenido «guardado todo este tiempo».

La actriz ha mantenido la falda del vestido, abullonada y de estampado enorme, y ha modificado el cuerpo, al que ha cortado los tirantes originales.

Moreno, que aún posee uno de los discursos de agradecimiento más cortos de la historia, recordó cómo vivió aquella experiencia hace más de 50 años. «Pensé que Judy Garland -nominada por "Vencedores o vencidos" -ganaría», sostuvo. «Me habría gustado dar las gracias a mi gente, pero no lo hice porque me tomó completamente por sorpresa», añadió.