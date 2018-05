Escena en exclusiva de «Basada en hechos reales»: Así es la nueva película de Roman Polanski

Actualizado 29/05/2018 a las 00:26

Delphine (Emmanuelle Seigner) es una sensible y atormentada novelista de éxito, paralizada ante la idea de tener que comenzar a escribir una nueva novela. Su camino se cruza entonces con el de Elle (Eva Green), una joven encantadora, inteligente e intuitiva. Elle comprende a Delphine mejor que nadie, y pronto se convierte en su confidente. Delphine confía en Elle y le abre las puertas de su vida. Pero ¿quién es Elle en realidad? ¿Qué pretende? ¿Ha venido para darle un nuevo impulso a la vida de Delphine o para arrebatársela?

Con esta premisa se presenta «Basada en hechos reales», la nueva película de Roman Polanski basada en la novela homónima escrita por Delphine de Vigan. «Lo que me atrajo de la novela ante todo fueron los personajes y esas situaciones peculiares e inquietantes en las que se encuentran», asegura el director, que ya ha explorado anteriormente esos temas en películas como «Callejón sin salida», «Repulsión» y «La semilla del diablo». Sin embargo, lo que le hizo quedarse con esta historia fue la posibilidad de «explorar una confrontación entre dos mujeres. A menudo he mostrado conflictos entre dos hombres, así como entre un hombre y una mujer, pero nunca entre dos mujeres».

Polanski asegura que ha hecho todo el esfuerzo posible por mantenerse fiel al material original. «Creo que es algo que proviene de mi infancia. Me sentía a menudo decepcionado por las adaptaciones cinematográficas de mis historias favoritas, películas que estaba deseando ver, pero los personajes que me encantaban desaparecían. Las historias nunca quedaban igual... Me prometí entonces que si alguna vez trabajaba en el cine y adaptaba una historia, me mantendría fiel», confesó.