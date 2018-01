Emilia Clarke, tras ver el final de Â«Juego de TronosÂ»: Â«No sÃ© si la televisÃ³n estarÃ¡ preparada para estoÂ»

13/01/2018 a las 12:56 Actualizado 13/01/2018 a las 12:56

Todavía queda más de un año para que comience la octava y última temporada de la popular serie de televisión «Juego de Tronos» pero el elenco de actores ya ha comenzado con la grabación de los nuevos capítulos, cuyo rodaje se prolongará hasta verano. Una de sus protagonistas principales, Emilia Clarke, que encarna a Daenerys Targaryen, ha confesado recientemente que quedó aturdida después de leer el final de la trama, uno de los enigmas que se guarda con más recelo. «No sé si la televisión está preparada», ha adelantado.

En una entrevista en el medio «Access», la actriz británica se ha sincerado después de acudir a la ceremonia de entrega de premios de los Globos de Oro acerca de las novedades de los próximos capítulos de la serie basada en las novelas de George R. R. Martin. La protagonista de la prestigiosa serie de HBO ha reconocido que cuando leyó el guión y consultó el final se quedó en shock: «Me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa», apuntó.

«Leí los guiones y entré en una especie de trance. Salí de mi casa, cogí mis llaves y al cabo de tres horas regresé a casa. Y todavía no había conseguido asimilarlo del todo»

Una reacción que imprime mayor curiosidad y expectación entre los fans de «Juego de Tronos». «Leí los guiones y entré en una especie de trance. Salí de mi casa, cogí mis llaves y al cabo de tres horas regresé a casa. Y todavía no había conseguido asimilarlo del todo», reconoce Clarke, sin desvelar evidentemente cuáles serán los acontecimientos que se vivirán en la próxima temporada. La declaración de la actriz se une a la opinión de su compañero de rodaje, Kit Harington (Jon Nieve en la ficción), quien manifestó que lloró cuando leyó el final.

«Valdrá la pena», ha añadido Clarke, a pesar que será una temporada más corta de lo habitual. «Es un momento agridulce, pero también muy emocionante», sostiene la actriz al tiempo que ha reconocido que los seguidores no están aún preparados para conocer el final. «No sé si alguien está listo. No sé si la televisión está preparada», añade, ya que existe una «cierta presión» sobre la octava temporada que no se había producido hasta entonces, por lo que se ha mostrado escéptica: «esta es una temporada en la que fácilmente podríamos decepcionar a la gente».