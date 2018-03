La hermana de John Paul Getty III amenaza a los creadores de «Trust»

Actualizado 20/03/2018 a las 00:57

Solo se ha podido ver el tráiler de «Trust», que vuelve a centrarse en el accidentado devenir de la familia de John Paul Getty, pero una de las nietas del magnate ha amenazado con demandar por difamación a sus responsables. El pasado 23 de febrero se estrenaba en España (en diciembre en Estados Unidos)la película «Todo el dinero del mundo», de Ridley Scott, que ya contaba el secuestro de John Paul Getty III y la polémica decisión de su abuelo, reacio a pagar cualquier rescate. Ahora, la cadena FXanunciado el estreno de la serie para el 25 de marzo, el próximo domingo.

En plena campaña de promoción, Ariadne Getty la ha animado al enviar un escrito a los responsables de la ficción por capítulos, para advertirles que sobre ellos caerá una denuncia nada amistosa si no le permiten ver antes todos los episodios. La mujer denuncia que la familia no fue consultada y que aparece retratada como cómplice del famoso secuestro, ocurrido en 1973. Su abogado, Martin Singer, asegura que es «una representación difamatoria, cruel y mezquina». «The Hollywood Reporter», que adelanta la noticia y publica la carta, no explica cómo los Getty saben tanto de las tramas antes del estreno.

Título «irónico»

«Es irónico que hayan titulado la serie “Trust” (confianza)», dice la misiva. «Más apropiado habría sido llamarla “Mentiras” o “Desconfianza”, dado que la difamatoria historia que implica a los Getty en el secuestro es falsa y engañosa, y los espectadores deberían desconfiar de ella».

La serie, por otro lado, tiene un aspecto imponente. El oscarizado Danny Boyle («Trainspotting», «Slumdog millionaire») dirige los primeros tres capítulos, de los diez de la primera temporada (hay tres previstas), y el acabado tiene el particular sello del cineasta. El reparto está encabezado por Donald Sutherland –ganador de un Oscar honorífico– y Hilary Swank, que no tiene una, sino dos estatuillas. El creador es Simon Beaufoy, por supuesto también premiado por la Academia de Hollywood, por el guión de «Slumdog millionaire». Es mejor no contar los Emmy y Globos de Oro que suman entre todos.

Otro de los argumentos legales de la familia Getty es que incluso si la serie no los culpa de forma explícita del secuestro, como mínimo insinúa su complicidad con los delincuentes. «Están ustedes utilizando una versión falsa de la historia para su propio beneficio económico», añade la carta, que también ve ironía en este hecho, ya que la serie supuestamente retrata a los Getty como «avariciosos».

De momento, desde FXhan guardado silencio. En la cadena por cable ya tienen experiencia en estos casos;aún no se ha resuelto una demanda anterior de Olivia de Havilland a raíz del estreno de «Feud».