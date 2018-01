Las 31 series que Netflix vende como producciones originales, pero no lo son

18/01/2018 a las 01:37 Actualizado 18/01/2018 a las 01:37

Netflix se ha hecho un huequito en el corazón de aquellos que amamos las series de televisión (y con razón). Ha permitido la oportunidad de continuar a series que se habían visto sin sustento y ha hecho posible que salga a delante ficciones que no tenían cabida en las grandes cadenas. De hecho, ha acertado con reputados títulos como «House of Cards», «Orange is the New Black», «Stranger Things», «Narcos» o «Mindhunter».

Pero Netflix también se ha apropiado series que no son realmetne suyas, según informa «Espinof». La estrategia es la siguiente: compra los derechos internacionales de las mismas e incluye en el contrato un acuerdo para venderlas como «originales de Netflix» en aquellos países en los que va a distribuirlas.

Estas son las 31 series que Netflix vende como parte de sus producciones originales y que no lo son:

Abierto hasta el amanecer (From Dusk Till Dawn)

Cadena real: El Rey Network (Estados Unidos)

Chewing Gum

Cadena real: E4 (Reino Unido)

Crashing

Cadena real: Channel 4 (Reino Unido)

Dinastía (Dynasty)

Cadena real: The CW (Estados Unidos)

El marginal

Cadena real: Canal 7 (Argentina)

El tirador (Shooter)

Cadena Real: USA Network (Estados Unidos)

El vato

Cadena real: NBC Universo (Estados Unidos)

Glacé

Cadena Real: M6 (Francia)

Greenleaf

Cadena real: Oprah Winfrey Network (Estados Unidos)

La Mantis (La Mante)

Cadena real: TF1 (Francia)

La niebla (The Mist)

Cadena real: Spike (Estados Unidos)

La niña

Cadena real: Caracol Televisión (Colombia)

Man to Man (Maen Too Maen)

Cadena real: JTBC (Corea del sur)

Marcella

Cadena real: ITV (Reino Unido)

Manhunt: Unabomber

Cadena real: Discovery Channel (Estados Unidos)

Orphan Black

Cadena real: Space (Canadá)

Precaución, piezas sueltas (Some Assembly Required)

Cadena real: YTV (Canadá)

Rebellion

Cadena real: RTÉ (Irlanda)

River

Cadena real: BBC One (Reino Unido)

Scream

Cadena real: MTV (Estados Unidos)

Shadowhunters

Cadena real: Freeform (Estados Unidos)

Star Trek: Discovery

Cadena real: CBS All Access

Stranger (Bimilui Soop)

Cadena real: tvN (Corea del sur)

Sucesor designado (Designated Survivor)

Cadena real: CBS ABC (Estados Unidos)

The Expanse

Cadena real: Syfy (Estados Unidos)

The Good Place

Cadena real: NBC (Estados Unidos)

The Returned

Cadena real: A&E

The Seven Deadly Sins (Nanatsu no taizai)

Cadena real: MBS (Japón)

The Sinner

Cadena real: USA Network (Estados Unidos)

Una familia unida (Bonusfamiljen)

Cadena real: SVT (Suecia)

Van Helsing

Cadena real: Syfy (Estados Unidos)