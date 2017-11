Un actor de 'El seÃ±or de los Anillos', sobre la serie: Â«Tolkien debe estar revolviÃ©ndose en su tumbaÂ»

17/11/2017 a las 10:51 Actualizado 17/11/2017 a las 10:53

El nuevo proyecto de Amazon de adaptar de nuevo las novelas de Tolkien pero a la pequeña pantalla no ha tenido la acogida que se esperaba. Si bien son muchos los que aplauden la decisión, como seguidores de la saga de fantasía medieval, otros no entienden la necesidad de hacer una serie sobre la Tierra Media cuando ya existen películas que abordan tan bien la ficción.

Uno de los más duros ha sido, precisamente, uno de los actores de «El señor de los Anillos». John Rhys Davies, que da vida al enano Gimli en la trilogía de Peter Jackson, ha asegurado sentirse «desconcertado» ante lo que es, de momento y ante su reciente compra, tan solo un boceto en Amazon.

Davies no ha dudado en mostrarse muy crítico con el proyecto de Amazon, alegando que podrían intentar adaptar otra de las tantas fantasías medievales que existen: «Hay cientos y cientos de escritores jóvenes con obras que un productor con ideas podría convertir en películas: eso le daría libertad más libertad a los actores y sí que sería un homenaje a Tolkien». No como la serie, que no gustaría al escritor: «Tolkien debe estar revolviéndose en su tumba».

Pero no solo se atreve a decir cómo le sentaría al escritor este proyecto, sino que carga duramente contra Amazon: «Son gente sin principios y ansiosa por ganar dinero».