Acusan de machismo a una serie de Clan, el canal infantil de TVE

26/02/2018 a las 14:36 Actualizado 26/02/2018 a las 14:36

Televisión Española ha recibido una queja por emitir «contenido machista» en su programación. A través del espacio de La 2 «RTVE responde», en el que los directivos de Televisión Española contestan a las críticas de los espectadores, a la cadena pública le llegó una carta en relación con uno de los episodios de la serie animada infantil «Marcus Level» acerca de un posible comportamiento machista.

Según la citada queja, en un capítulo de «Marcus Level», «al protagonista le hacen una prueba y dice que es una prueba de niñas, que quiere una de verdad». Situación que, sin embargo, no se trata de un único comentario aislado, sino que tiene continuidad en el formato. «Lo repite varias veces y no me parece adecuado en unos dibujos», comenta el espectador.

El propio episodio da la razón al comentario, en una conversación entre los protagonistas que pudo verse en La 2 al respecto de la queja. «Habrá tres pruebas: cuidar de vuestro poni, entrenarlo, y…». «¡Para! ¿Tenemos que cuidar de un poni? ¡Pero eso es cosa de chicas!», comenta el personaje principal al interrumpir a su interlocutor, añadiendo que quiere «una prueba de verdad».

Al respecto, Televisión Española dio la cara. Lo hizo a través de Fernando Hernández Benjumeda, el director de programación de Clan. «Efectivamente, tenemos que darle la razón y apoyarle por el uso en que, algunas veces, se utiliza cierto lenguaje estereotipado en nuestras series de animación», señaló el directivo, que añadió haber «contrastado visualmente» la queja del espectador, así como haber «corroborado» la «solución positiva» ante «el prejuicio del que surge este comentario del uso del lenguaje».

Aunque, pese a haber reconocido el error, Hernández Benjumeda afirma que, desde RTVE no hay nada que puedan hacer por subsanarlo. «Lamentablemente, este tipo de series internacionales llegan a RTVE ya dobladas y no tenemos ni el control ni la responsabilidad de modificar los guiones o los textos que en los episodios aparecen».