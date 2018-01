Calendario de estrenos y regresos de enero de 2018: llega el final de «Nashville» y se estrena «Britannia»

02/01/2018 a las 00:44 Actualizado 02/01/2018 a las 00:44

Este recién estrenado 2018 promete venir cargado de grandes producciones televisivas para todos los gustos. Solamente con los estrenos y regresos de series del primer mes del año tenemos para pasar una buena temporada delante de la pantalla.

Movistar Series

La peste:

La peste es una serie original Movistar+ creada por Alberto Rodríguez y Rafael Cobos . El thriller, compuesto por seis episodios, cuenta en su reparto con Pablo Molinero, Paco León, Patricia López Arnáiz y Manuel Solo, entre otros. La temporada completa de esta nueva apuesta de Movistar estará disponible a partir del 12 de enero. La serie está ambientada en la segunda mitad del siglo XVI, en una Sevilla que era entonces la metrópoli del mundo. Puerta de luz entre América y Europa. Ciudad donde la riqueza florecía con facilidad gracias al comercio internacional, al oro, la plata; a la convivencia de nacionales y extranjeros: cristianos, judíos conversos, moriscos, esclavos, libertos, pícaros, ladrones, prostitutas, nobles y plebeyos. Pero también era una puerta de sombras por la basura, hambrunas, inundaciones y epidemias. Durante una plaga de peste, el ex militar Mateo regresa, honrando su palabra, para rescatar al hijo de un amigo fallecido. Mateo huyó de la ciudad porque la Inquisición lo condenó a muerte por imprimir libros prohibidos. Antes de salir de la ciudad, Mateo es arrestado por los alguaciles del Gran Inquisidor, quien promete perdonarle la vida a cambio de resolver una serie de asesinatos con tintes diabólicos. Una investigación a vida o muerte en un entorno de represión pública y hedonismo privado; de misticismo y caos; de conventos relajados y burdeles reglamentados; de cárceles como escondite, de hospitales como tumbas; de traiciones y lealtades.

Nashville:

Los seguidores de Nashville ya tienen qué hacer mientras esperan a que lleguen los Reyes Magos. El viernes 5 de enero a las 23:50 se estrena la sexta y última temporada de la serie en torno a la industria musical más emblemática del mundo, la del country en la capital de Tennessee. Nashville ya dijo adiós a su gran protagonista, Rayna James (Connie Britton), y ahora le toca el turno al resto de protagonistas: es momento de decir adiós a Juliette, Deacon, Will, Gunnar, Scarlett, Maddie y Daphne como mejor saben hacer, con música. En los nuevos episodios, Deacon y el resto de socios deberán afrontar el destino de Highway 65, la discográfica de Rayna y también su mayor legado. El sello ya sufrió las consecuencias de la muerte de su socia fundadora y ahora podría verse abocada al cierre definitivo. En una frenética carrera por encontrar su sitio en la industria de la música, Deacon, Juliette, Gunnar, Scarlett, Will, Avery, Maddie y Daphne empiezan a darse cuenta de que quizá necesitan encontrar su sitio en el camino más importante: el de sus propias vidas.

Nurse Jackie:

Las siete temporadas de Nurse Jackie, una comedia negra ambientada en un hospital neoyorquino, están disponibles desde el 1 de enero para disfrute del espectador. Su protagonista, Jackie Peyton, es una enfermera veterana, efectiva, directa, práctica e incansable en su trabajo diario. Pero aparte de todo eso es también una mentirosa empedernida y una adicta a los narcóticos, su principal carburante para soportar el ritmo de trabajo en el hospital. Sus métodos, en muchas ocasiones fuera de los límites de la política del hospital, provocan situaciones complicadas, tanto en el trabajo como en su ámbito personal. La tónica general de Nurse Jackie es el humor, pero es un humor límite que juguetea muy de cerca con el drama y trata temas de peso: la adicción, la depresión, la infidelidad, la enfermedad, el divorcio, la maternidad...Ganadora de 5 premios Emmy, incluyendo mejor actriz de comedia para Edie Falco, y mejor actriz de reparto para Merritt Wever.

Portlandia:

El sábado 20 de enero a las 22:00h se estrena en VOS la octava y última temporada de la serie más moderna y alternativa de la televisión, protagonizada por Fred Armisen (Saturday Night Live) y Carrie Brownstein (Transparent). Una serie a base de sketches que sigue el día a día de los habitantes ficticios de Portland y su empeño por mantener vivo el espíritu de los 90. A lo largo de sus ocho temporadas, la serie ha contado con apariciones de numerosos actores, celebrities y figuras emblemáticas de la música. Esta última temporada no va a ser menos, y aparecerán, entre otros, Scott Adsit (Veep), Rachel Bloom (My Crazy Ex-Girlfriend), John Corbet (Mi gran boda griega) y Cherry Jones (American Crime).

The tunnel: Venganza:

Para el día 14, segundo domingo del año, estará disponible para el espectador la tercera y última temporada de The Tunnel, adaptación británico-francesa de Bron/Broen y The Bridge. En esta última entrega, Karl y Elise se enfrentan a un dúo de retorcidos criminales que no dudan en llegar al extremo con el fin de implicar a la policía en su tóxico juego. La temporada comienza con un grupo de refugiados apiñados en un oxidado barco de pesca que se viene abajo después de que unos enmascarados le prendan fuego en mitad del Canal de la Mancha, en plena frontera entre Gran Bretaña y Francia. El terrible incidente vuelve a servir como desencadenante del reencuentro entre Karl Roebuk y su compañera de la policía gala Elise Wassermann. Comienza entonces una compleja investigación internacional que mezcla el tráfico de personas, el auge del terrorismo y la crisis europea de refugiados, y que podría volver a afectar, en lo personal, a las vidas de los dos detectives protagonistas, ya de por sí rotas. The Tunnel es un thriller con una innegable dimensión geo-política, por la propia concepción de la serie. En el fondo, una muestra de cómo los más débiles y vulnerables se convierten en meros peones dentro de un mundo de depredadores, corruptos y maquinaciones maquiavélicas.

HBO

Strike back:

Tras un parón de dos años, el 3 de enero vuelve el primer drama de Cinemax con un elenco renovado como protagonista de un thriller de acción y suspense que ha caracterizado a la serie desde su inicio. La quinta temporada presenta a los cuatro nuevos miembros de la Sección 20, un grupo británico antiterrorista resucitado con motivo de la peligrosa fuga de un terrorista. En un entorno completamente hostil, el nuevo equipo -Samuel Wyatt (Daniel MacPherson), Gracie Novin (Alin Sumarwata), Thomas “Mac” McAllister (Warren Brown), y Natalie Reynolds (Roxanne McKee) – echarán mano de la tecnología más puntera para evitar que el escurridizo Omair Idrisi y su siniestra esposa británica, Jane Lowry, recuperen un arsenal robado de armas de destrucción masiva. A lo largo de la temporada, la trama nos llevará a través de una persecución letal en el contexto de una red internacional de terroristas. En su misión a lo largo del norte de África, Oriente Medio y Europa, el equipo descubrirá una conspiración letal que amenaza con destruirles y alterar el curso de los conflictos bélicos actuales para siempre.

Hard sun:

Hard Sun es un thriller pre apocalíptico ambientado en el Londres actual. Los personajes principals son dos policías, Charlie Hicks (Jim Sturgess) y Elaine Renko (Agyness Deyn) quienes, en el proceso de lo que parece ser la investigación rutinaria del caso de asesinato de un hacker en Londres, encuentran pruebas de que el planeta está a tan sólo cinco años de enfrentarse a su destrucción total. La serie ha sido creada y escrita por Neil Cross, y se estrena en España en simultáneo con su estreno británico, casi en la medianoche del día 6 al 7.

Britannia:

Con guión del reconocido Jez Butterworth (Spectre), el elenco de Britannia incluye a Kelly Reilly (True Detective) como la temeraria princesa celta Kerra, David Morrissey (The Walking Dead), como el general Aulus, cabeza del ejército romano invasor, Nikolaj Lie Kaas (The Killing) en el papel del astuto druida Divis, y Zoë Wanamaker (Harry Potter y la Piedra Filosofal) como la reina celta Antedia. El 19 de enero tendrá el espectador a su disposición esta superproducción histórica. Cuando los romanos invaden Bretaña en el 43 a.C., Kerra (Reilly), la hija del rey de los Cantii, se ve forzada a dejar a un lado sus diferencias con su archienemiga, la reina Antedia (Wanamaker) para combatir juntas a los invasores. Los romanos, liderados por el General Aulus Plautius (Morrisey), llegan con la determinación de triunfar donde Julio César fracasó, y conquistar esta tierra mítica en los límites del Imperio Romano. Aulus es un líder fuerte, pero esconde un oscuro secreto que amenaza su misión. Mientras las tribus y los druidas se unen para combatir a los romanos, Kerra se enfrenta al mayor reto de su vida como líder de la resistencia.

Counterpart:

Counterpart es la nueva apuesta de HBO que se estrena el 22 de enero, una historia de espías sobre un mundo misterioso escondido tras la superficie de nuestra realidad diaria. Howard Silk (J.K. Simmons) es una pieza más de la maquinaria burocrática de una agencia de espías de Naciones Unidas ubicada en Berlín. Cuando descubre que su organización esconde el secreto de un puente hacia una dimensión paralela se verá sumergido en un peligroso mundo de intriga y traición, donde el único hombre en el que puede confiar es su casi idéntico doble del mundo paralelo. La serie explorará temas como la identidad, la fe y el amor perdido, dejando en el aire la eterna pregunta: ¿qué pasaría si nuestras vidas hubieran sido diferentes?

Netflix

Grace and Frankie:

El próximo 19 de enero estrena Netflix la cuarta temporada de Grace and Frankie, la exitosa comedia americana nominada a los premios Emmy. Con un reparto de lujo en el que las protagonistas son Jane Fonda y Lily Tomlin, dos mujeres totalmente distintas pero unidas por una extraña circunstancia que trastorna sus vidas: sus respectivos maridos deciden abandonarlas para casarse entre ellos. Las dos mujeres abandonan entonces sus propios hogares y se ven forzadas a vivir juntas en la casa de la playa que ambas parejas compraron años atrás, mientras que los dos maridos se mudan a la casa que Robert compartía con Grace. Ahora ellas deben lidiar con sus divorcios y tratar de rehacer juntas sus vidas.

Van Helsing:

También el día 19 estará disponible la segunda temporada de Van Helsing, una serie que retoma la historia del popular cazavampiros que ya ha protagonziado películas. Vanessa, una descendiente de Van Helsing, se despierta en un mundo apocalíptico, asolado por los vampiros. Solamente ella, con la ayuda de varios sobrevivientes más, es capaz de plantar cara a la invasión a través de una composición sanguínea única que la hace inmune a la mordida de estas criaturas de la noche y que la ha dotado de la habilidad de convertirse a sí misma en vampiro.

Love sick:

Algunos ya pudieron pasar la resaca de Nochevieja viendo la tercera temporada de Love sick, estrenada el primer día de este 2018. Cuando Dylan, un joven veinteañero que disfruta de su soltería, es diagnosticado con clamidia (una enfermedad de transmisión sexual tratable que no provoca ningún síntoma) tiene la necesidad de contactar a todas las personas con las que ha tenido relaciones sexuales en el pasado con el objetivo de comunicarles que él tiene esta enfermedad y puede haberlos contagiado. En esta aventura le acompañan sus dos mejores amigos, que repasan con él los grandes fracasos de su vida amorosa.