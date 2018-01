Calendario de los estrenos y regresos de febrero de 2018: Netflix presenta Â«DamnationÂ»

01/02/2018 a las 01:06 Actualizado 01/02/2018 a las 01:06

Febrero será un mes de estrenos más que de regresos. Las grandes plataformas digitales de contenidos televisivos presentarán este segundo mes de 2018 nuevas propuestas para los espectadores. Netflix probará suerte con Altered Carbon, Damnation y Todo es una mierda, entre otras. HBO estrenará Channel Zero o Here and now. Prepara papel y lápiz para marcar en tu calendario seriéfilo lo que depara este mes de febrero.

Netflix

Altered Carbon:

El 2 de febrero Netflix presenta a sus abonados el primer capítulo de una nueva producción: Altered Carbon. En la línea de las mejores obras de ciencia ficción, la serie nos traslada al siglo XXV, cuando un prisionero revive 250 años después de su muerte para resolver un asesinato y así recuperar su libertad. El guión está basado en la novela de corte ciberpunk escrita por Richard K. Morgan publicada en España bajo el título «Carbono alterado». La historia plantea inquietantes dilemas sobre temas trascendentes como la vida, la inmortalidad y el poder.

Damnation:

El primer día del mes llega a las pantallas de Netflix Damnation, una historia ambientada en un pueblo de Iowa durante los años de la Gran Depresión. Seth Davenport (Killian Scott) es un hombre con un oscuro pasado que llega al pueblo haciéndose pasar por predicador pero con el secreto objetivo de iniciar una insurrección contra los explotadores. El magnate industrial de la zona, llamado Creeley Turner, contrata a un rompehuelgas profesional con el objetivo de detener la rebelión al precio que sea necesario.

Todo es una mierda:

La primera temporada de Todo es una mierda, formada por diez capítulos de media hora cada uno, se estrena en Netflix el primer día del mes de febrero. Se trata de una historia generacional ambientada en la ciudad de Boring en Oregon en el año 1996. Un grupo de adolescentes inadaptados, amantes del cine y del teatro, ven pasar su juventud con las obligaciones de la vida adulta acercándose cada vez más.

Seven Seconds:

Ya a finales de mes, para el día 23, se estrena otra de las grandes apuestas de la productora. La historia da comienzo con la muerte de un adolescente afroamericano en Jersey City en extrañas circunstancias. En ese momento, se pone en marcha una investigación que pretende sacar la verdad a la luz, algo que no le interesa demasiado a la policía. Todo el relato es una reflexión en torno a las injusticias raciales en Estados Unidos, la búsqueda de la verdad y la corrupción policial.

HBO

Channel Zero: Butcher's block:

La tercera entrega de esta serie de ciencia ficción llega a HBO España el 8 de febrero con el título de Channel Zero: Butcher’s Block. Producida por Nick Antosca, la historia sigue a Alicia (Olivia Luccardi), una joven que se muda a una nueva ciudad donde se encuentra con una serie de inexplicables desapariciones. Pronto comienza a sospechar que los sucesos podrían estar relacionados con un extraño rumor que habla de apariciones de misteriosas escaleras en el barrio más desfavorecido de la ciudad. Pero cuando Alice se decide a investigar más a fondo, descubrirá una horrible amenaza que aterroriza a los vecinos.

Here and now:

El creador Alan Ball (A dos metros bajo tierra, True Blood) regresa el día 12 con un nuevo proyecto a HBO protagonizado por una familia formada por un profesor de filosofía (Tim Robbins), su obsesiva esposa (Holly Hunter), sus tres hijos adoptivos originarios de Liberia, Vietnam y Colombia (Jerrika Hinkon, Raymond Lee y Daniel Zovatto), y su única hija biológica (Sosie Bacon). La historia narra los cambios vitales y retos emocionales a los que se enfrenta esta aparentemente familia perfecta, que en realidad sufre grietas internas y esconde secretos que podrían cambiarlo todo. Cuando uno de los hijos comienza a ver cosas que los demás no ven, la confusión se instala en la casa. ¿Es una enfermedad mental o algo más? Los ganadores de un Oscar Tim Robbins y Holly Hunter encabezan el reparto de esta serie que propone una divertida, provocadora y universal reflexión sobre la sociedad norteamericana actual.

Notes from the field:

Más allá de Channel Zero y Here and now, las dos únicas ficciones televisivas que la productora va a sacar este mes, verá también la luz el día 25 Notes from the field, una película de la casa. Producida por Playtone y Jonathan Demme, HBO presenta esta adaptación del aclamado monólogo de Anna Deavere Smith sobre los fallos del sistema jurídico norteamericano. En 2016, la actriz Anna Deavere Smith estrenó esta pieza protagonizada y escrita por ella en el American Repertory Theater en Cambridge (Massachusetts) y rápidamente saltó al off Broadway, en el Second Stage Theater de Nueva York. En este monólogo, Smith dramatiza el papel de estudiantes, padres, profesores y funcionarios afectados por el sistema de encarcelación de jóvenes escolares, que empuja a los menores desfavorecidos desde las clases hasta las celdas de las cárceles.

Movistar Series

A.P Bio:

Movistar Series preestrena en exclusiva el viernes 2 de febrero A.P. Bio, la última comedia producida por Lorne Michaels (también productor de Portlandia y creador de Saturday Night Live) y Seth Meyers. Cuando el catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard, Jack Griffin pierde el trabajo de sus sueños, se ve obligado a regresar a Toledo, Ohio, y trabajar como profesor de Biología de Avanzada en un instituto. Cuando llega al Whitlock High School, Jack deja absolutamente claro que no tiene intención de enseñar su asignatura. Cuando se da cuenta de que tiene una sala llena de estudiantes brillantes a su disposición, Jack decide utilizarlos en su propio beneficio. Lo primero que hará es intentar vengarse de su enemigo: Harvard.

Mozart in the jungle:

El próximo sábado 17 de febrero Movistar Series pone a disposición de sus abonados la cuarta temporada de Mozart in the Jungle, la serie creada por Roman Coppola y basada en las memorias de Blair Tindall. La comedia ha sido ganadora de dos Globos de Oro (Mejor comedia y Mejor actor protagonista) por su relato de una talentosa oboísta que pasa a formar parte de la Orquesta Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de su excéntrico y carismático director.

Last week tonight with John Oliver:

El 22 de febrero se estrena la quinta temporada del late night show conducido por John Oliver, el humorista, actor y escritor británico ganador de un Emmy y un premio del gremio de guionistas. Con su peculiar sátira política, John Oliver repasa las noticias de la semana y los eventos más destacados de la actualidad como el humor ácido que le caracteriza.