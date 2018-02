El horror del Â«hombre osoÂ» y otras leyendas que aterran a Estados Unidos

08/02/2018 a las 02:28 Actualizado 08/02/2018 a las 02:28

La antología de terror «Channel Zero» regresa el 7 de febrero (HBO España) con su tercera temporada y una historia inspirada en un «creepypasta» conocido como «Search and Rescue Woods». Este relato fue escrito en ocho partes diferentes por Kerry Hammond entre agosto y diciembre de 2015 en la plataforma Reddit. La historia sigue las experiencias de su narrador, un oficial sin nombre de búsqueda y rescate para el Servicio Forestal de los EE. UU. que trabaja en un bosque nacional, mientras recuerda historias de sucesos sobrenaturales, extrañas desapariciones y misteriosas escaleras en medio del bosque.

Entre las historias de este «Search and Rescue Woods», hay dos desapariciones que llaman la atención. La primera, la de un niño pequeño que se perdió junto a su hermana. Mientras que la pequeña fue fácil de encontrar, su hermano no. Ella aseguraba que se lo había llevado «el oso» en hombros. La niña insistía en que no era un hombre normal, pero que era alto y estaba cubierto de pelo, «como un oso», y que tenía una «cara extraña». Pero no encontraron ni rastro del pequeño ni de ninguna otra persona. La otra desaparición es la de una joven que estaba de excursión con su madre y su abuelo. Según la madre, se había subido a un árbol para tener una mejor vista del bosque, pero nunca volvió a bajar. ¿Quién causó esas desapariciones? «Channel Zero: Butcher's Block» tiene la respuesta.

Sin embargo, la historia más aterradora que cuenta este oficial de búsqueda y rescate la protagoniza una mujer que se perdió durante una excursión por la montaña. Cuando la encontraron, estaba acurrucada debajo de un gran tronco podrido. Había perdido sus calcetines y su mochila. No tenía ninguna herida, pero estaba en shock. Durante el camino de vuelta, la mujer no paraba de mirara hacia atrás y preguntar por qué ese «gran hombre con ojos negros» no paraba de seguirles. Ellos no podían ver a nadie, p ero la mujer se ponía más nerviosa cuando más cerca estaban de la base. Comenzó a gritar que la dejara en paz. Finalmente conseguieron que siguiera moviéndose, pero comenzaron a escuchar extraños ruidos que venían de todos lados. Era casi como toser, pero más rítmico y más profundo. Era casi como un insecto. El ambiente no podía ser más pertunador esa noche.

Producida por Nick Antosca, «Channel Zero: Butcher's Block» sigue a Alicia (Olivia Luccardi), una joven que se muda a una nueva ciudad donde se encuentra con una serie de inexplicables desapariciones. Pronto comienza a sospechar que los sucesos podrían estar relacionados con un extraño rumor que habla de apariciones de misteriosas escaleras en el barrio más desfavorecido de la ciudad. Pero cuando Alice se decide a investigar más a fondo, descubrirá una horrible amenaza que aterroriza a los vecinos.

Sin embargo, aunque en esta ocasión no lo seguirán tan al pie de la letra: «Esta temporada es menos adaptación directa de un creepypasta de lo que que eran las dos primeras. Más bien, es como si cogemos una historia que nos gusta, sacásemos de ella un elemento en concreto y lo desarrollásemos bien», explicaba el creador de «Channel Zero», Nick Antosca.

«Channel Zero: Butcher's Block» no será la última temporada. La serie continuará con una cuarta entrega titulada «Hidden Door», basada en un «creepypasta» que parte de la premisa «encontré una puerta oculta en mi sótano». De momento, no conocemos más detalles.