«Aquarius»: los poemas que Charles Manson envió al diario ABC en 1971

Buceando en el archivo de ABC, encontramos esta entrevista (o «no-entrevista») que el enviado especial a Los Ángeles de este periódico realizó al líder de la secta que sacudió el final de la década de los 60 en todo el mundo: Charles Manson, fallecido hoy. Un documento único que se publicó el 18 de marzo de 1971, cuando no se habían cumplido ni dos años desde que el famoso críminal y su «Familia» asesinaran a siete personas.

El 9 de agosto de 1969 acabaron con la vida de cinco de ellas, entre las que se econtraba Sharon Tate, la embarazada esposa del director de cine Roman Polanski. Y al día siguiente mataron a otras dos. El líder fue condenado a cadena perpetua y, 47 años despúes, sigue en prisión sin arrepentirse de sus crímenes, convertido en un icono al que le han dedicado incluso series como «Aquarius».

Escenas del crimen

Unos crímenes que estarán presentes en los trece nuevos episodios de «Aquarius» a través de las escenas protagonizadas no solo por Duchovny («Expediente X»), también por Gethin Anthony («Juego de Tronos»), que se mete en la piel de un Charles Manson a quien nuestro corresponsal le resultó imposible conocer cara a cara: «Por medios que no podremos confesarles a ustedes, a causa de una necesaria discreción, este enviado especial pudo hacer llegar a manos de Charles Manson una serie de preguntas redactadas en nuestro inglés de colegio, pero lo suficientemente concisas como para que pudieran ser contestadas rápidamente. Por idéntica vía hemos venido obteniendo, día a día, durante dos semanas, una idéntica respuesta: 'Aún no ha contestado nada'. Hoy, por el contrario, se nos han devuelto nuestras preguntas y, junto a ellas, a título de respuesta, sendas fotocopias de unos textos, cuatro de ellos escritos a máquina y otro en letra que trata de ser de imprenta, en forma de poesía creada por el propio recluso».

«Injusticia imparte justicia» o «El indio solo mata lo que necesita, el hombre blanco quiere ver sangrar» son algunas de las poéticas (e inefables) contestaciones que el famoso criminal ofreció al corresponsal angelino de este periódico. A continuación, no se lo pierdan y pinchen, el artículo de ABC con las respuestas en forma de poemas mandadas a nuestro enviado especial en 1971 .