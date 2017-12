Los cinco mejores especiales de Navidad seriéfilos para no parar de reír

The Big Bang Theory -

«La hipótesis del regalo de baño» (2x11) o «La simulación Santa Claus» (6x11) son dos grandes ejemplos de por qué cualquier especial navideño de «The Big Bang Theory». En el primero, vemos como Leonard (Johnny Galecki) se asustar al conocer al doctor David Underhill, un apuesto científico que podría conquistar a Penny (Kaley Cuoco). Pero quizá sea más recordado por ser el capítulo en el que esta le regala a Sheldon (Jim Parsons) una servilleta con el autógrafo de Leonard Nimoy. Sin embargo, en «La simulación Santa Claus», Sheldon hace memoria de sus Navidades pasadas mientras juega a Dragones y Mazmorras; pero son Penny, Bernadette (Melissa Rauch) y Amy (Mayim Bialik) quienes tienen una gran batalla: intentar encontrarle a Raj (Kunal Nayyar).

Modern Family -

De todos los capítulos que tratan estas fiestas en «Modern Family» nos quedamos con «Navidad Express» (3x10). En él, vemos como, mientras pasan una tarde de piscina, los Pritchett y los Dunphy se dan cuenta de que todos estarán separados por Navidad y, por eso, deciden adelantar las fiestas para celebrarlas juntos. Cada miembro de la familia tiene un cometido para poder hacer posible esa supercena navideña antes de tiempo. Mitchell (Jesse Tyler Ferguson), Alex (Ariel Winter) y Lily (Aubrey Anderson-Emmons) se encargan del árbol. Jay (Ed O'Neill) y Cameron (Eric Stonestreet) envuelven regalos. Phil (Ty Burrell) y Manny (Rico Rodriguez) compran la comida. Gloria (Sofia Vergara) y Luke (Nolan Gould) se ponen manos a la obra con la decoración. Pero lo que nos encanta de esta serie es que Gloria se tome a raja tabla nuestra tradición de las uvas en Nochevieja.

Friends -

De «Friends» tenemos que recordar, sin duda, a «El armadillo de Navidad». Llegan las fiestas y esta vez Ben, el hijo de Ross, va a pasar las fiestas con su padre. Por eso, Ross quiere aprovechar para enseñarle la historia de Hunnaka. Sin embargo, esta idea no le hace mucha a ilusión a Ben, quien se pone muy triste cuando le dicen que Papá Noel no iba a venir a darle sus regalos. Ross, como no quiere decepcionarle, decide alquilar un traje de Papá Noel. Por desgracia, Ross lo no consigue un traje y decide alquilar uno de un armadillo. El mejor momento llega cuando tiene que convender a su hijo de que se trata del Armadillo Navideño, que ha sido enviado por Papá Noel porque estaba muy ocupado, pero Papça Noel sí que aparecerá.

Futurama -

Fry, Leela y los demás protagonistas de «Futurama» se encuentran en mitad de una excursión para hacer esquí en «Cuento de Navidad»; pero tanto Fry y Leela están bastantes tristes, una actitud que nada tiene que ver con Bender. Fry y Leela deciden salir a comprar algún regalo el día de nochebuena, pero se les hace tarde. Lo más peligroso de la Navidad, según «Futurama», es el Santa Claus Robot, una máquina creada para decidir quién había sido malo y quién bueno, pero al robot le falla su programación e intenta matar a todos los que habían sido malos.

Los Simpsons -

Estamos seguro de que habéis visto alguna vez «Milagro en la avenida Siempreviva» (9x10). En este capítulo de «Los Simpson», Bart accidentalmente quema todos los regalos de navidad de la familia junto con el árbol. Pero dice que un ladrón se los llevó. Toda la ciudad se apiada de la familia hasta que se descubre la mentira. Además, cuenta con una estrella invitada un tanto peculiar: Alex Trebek.