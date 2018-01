Diez motivos por los que volver a ver «Breaking Bad» diez años después de su estreno

'Breaking Bad' está protagonizada por Bryan Cranston ('Malcolm In The Middle', 'Drive', 'Cómo conocí a vuestra madre'), actor galardonado con 4 premios Emmy por su interpretación de Walter White, un brillante profesor de química de un instituto de Albuquerque (Nuevo México) que, tras ser diagnosticado con un cáncer de pulmón, decide dedicarse a cocinar metanfetamina para dejar una herencia decente a su hijo discapacitado y a su mujer embarazada (Anna Gunn, reconocida con 2 premios Emmy por su interpretación). Aaron Paul, también premiado con 3 premios Emmy por su papel en la serie, interpreta a Jesse Pinkman, el ex alumno con quien se asocia para llevar a cabo este plan.

La serie contó en algunos episodios con directores de renombre como Rian Johnson ('Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi', 'Brick', 'Looper'), Michelle MacLaren ('Juego de Tronos') o Adam Bernstein ('Californication', 'Shameless', 'Oz'), es ya un sello personal que se une a unos guiones medidos al milímetro, haciendo de 'Breaking Bad' una de las series más completas de los últimos años.