Â«EmbrujadasÂ» prepara su vuelta Â«mÃ¡s feministaÂ»

29/01/2018 a las 02:06 Actualizado 29/01/2018 a las 02:06

El regreso de «Embrujadas» está cada vez más cerca. La cadena norteamericana CW ha encargado un piloto para recuperar la mítica serie de cuatro hermanas hechiceras (Alyssa Milano, Holly Marie Combs y Rose McGowan) que se emitió con éxito entre 1998 y 2006, según informa TV Line.

Aunque este proyecto salió a la luz hace más de un año, The CW no estaba satisfecha con el tono de la serie. Ahora, ha cambiado la idea original de hacer una precuela ambientada en los años setenta por algo más actual ambientado en el presente. De hecho, la cadena afirma que este regreso, capitaneado por la creadora Jennie Urman («Jane the virgin»), será «feroz, divertido y feminista». Se centrará en la vida de «tres hermanas universitarias que descubren que son brujas». «Entre vencer demonios sobrenaturales, luchar contra el patriarcado y mantener los lazos familiares, el trabajo de una bruja nunca termina», añade la cadena en un comunicado.

Se desconoce si las «Embrujadas» originales, Alyssa Milano, Holly Marie Combs y Rose McGowan, participarán de alguna forma en este proyecto, aunque en su momento no todas se mostraron conformes con este nostálgico regreso. Mientras que las dos primeras se mostraron partidarias de recuperar el universo de la serie, la tercera se limitó a decir que el reparto del que formó parte es «irremplazable», dejando caer su disconformidad con la decisión de The CW.