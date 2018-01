«La ficción permite decir cosas sobre la Camorra que quería gritar»

28/01/2018 a las 01:22 Actualizado 28/01/2018 a las 01:22

Tres estrellas internacionales visitaban ayer Madrid para promocionar la tercera entrega de una serie que ni siquiera necesita publicidad. «Gomorra», la superproducción de Sky Italia, no solo tuvo más espectadores que la final de la Champions en el país europeo, también se ha emitido en más de un centenar de países con éxito de audiencia. «Hablamos de una realidad que nace en Nápoles, pero que puede ser la realidad de cualquier lugar del mundo, dentro de la mafia china, la rusa o los narcotraficantes gallegos», reflexiona Salvatore Esposito, el encargado de dar vida a Gennaro Savastano, un mandamás de la Camorra en la ficción.

Escribir la novela en la que se basa la ficción le supuso el «destierro» a su autor, Roberto Saviano. Sin embargo, los tres protagonistas de «Gomorra» desmintieron sin dudar los rumores que aseguran que la Camorra les había complicado el rodaje de esta temporada. «Mostramos personajes ficticios. Personalmente, no tenemos ningún problema con ellos; como sociedad ya es otra cosa», asegura Esposito. «El libro de Roberto Saviano -quien también es guionista de la serie- revolucionó la manera de mirar el crimen en Italia. Nos soltó a la cara algo que yo aseguraba no conocer, pero que sí conocía. Ahora la ficción nos ha dado la oportunidad de decir algo que no habíamos dicho nunca, pero que tenía ganas de gritar», relata Cristiana Dell’Anna, Patrizia en la ficción. Sin embargo, solo uno de los actores confiesa haber tenido contacto directo con la Camorra.

Cristina Donadio (Annalisa) sí que conoció a una mujer camorrista, «una de esas que derrochan poder». «Me dijo dos frases: “Tú, como napolitana, tienes algo, lo tienes dentro”. No sabía si asustarme o alegrarme», recuerda. La segunda la utilizó para moldear el personaje: «Cuando te vayas de una reunión, aunque hayas formado parte de la decisión que se haya tomado, finge no haber entendido nada. Pero cuando salgas de allí, sentencia, decide quién tiene que morir». Esa reflexión hizo de Annalisa una mujer «posfeminista, consciente de las consecuencias que va a tener que pagar antes de tomar la decisión».

Lo que sí comparten con la Camorra es el idioma: el napolitano. La ficción está rodada en una lengua que habla casi en 20% de la población italiana, lo que Cristiana Dell’Anna asegura que es la marca más característica: «Al escuchar la lengua original entras en contacto con la cultura». Por eso, recomiendo su visionado en versión original. «Que maten a todos los dobladores de España», bromea Esposito.

Lucha de poder

La tercera entrega de «Gomorra» obliga a Gennaro Savastano, junto con su mano derecha Ciro Di Marzio, a restablecer el orden tras sufrir una gran pérdida que ha agitado el sur de Italia. El primer capítulo estará disponible en Sky España el domingo 28 de enero. A partir de ese día, la plataforma estrenará dos episodios cada domingo. Savastano ha dejado de ser el niño de mamá del principio para demostrar que merece tener el apellido que su padre le dio. Mientras, Patrizia (Cristiana Dell’Anna) intenta buscar su lugar al ver desvanecerse a su principal apoyo. Annalisa (Cristina Donadio) sigue a la sombra. «Es una hiena que se está limpiando las heridas. Está esperando el momento adecuado para volver y recuperar el poder que ha perdido», cuenta Donadio.