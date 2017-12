06/12/2017 a las 01:07 Actualizado 06/12/2017 a las 01:07

«Espero que los jóvenes vean esta película. Deberíamos tener interés por saber de dónde venimos. Si estamos donde estamos es por gente como Torcuato Fernández-Miranda, valiente, curtido en esas lides franquistas pero vestido con un esqueleto de demócrata», explica Gonzalo de Castro, que da vida al guionista de la Transición y consejero del entonces príncipe Juan Carlos en «De la ley a la ley» una película dirigida por Silvia Quer y grabada en Barcelona que repasa esos años clave en los que se desmontó el régimen franquista esta noche en TVE (22.40).

La cinta arranca con el atentado a Carrero Blanco y, recurriendo al thriller «y algunas cuitas de palacio sin dejar de contar la realidad», acaba con el discurso de apertura de la Constitución. «Me encantó el guión, de Helena Medina, y la propuesta de dirección de Silvia Quer. Teníamos un plazo breve para hacer un homenaje a este señor extraordinario», reflexiona el actor, que se hizo joven en esa época y ha podido recurrir a su memoria para reconstruir algunos detalles.

De Castro, que estudió Derecho, cree que era esencial reivindicar la figura de este tecnócrata «elegante, muy inglés y bastante fumador» que dirigió desde las sombras el proceso constituyente. «Ya no hay políticos de esa talla ni hay momentos tan convulsos que tienen que ver con procesos democráticos. Él era un hombre entregado al servicio público, humilde, de esas personas que no quería salir en la foto pero puso los andamios de un momento muy delicado», sostiene el intérprete, que ha recurrido al libro «El guionista de la Transición», del periodista Juan Fernández-Miranda –jefe del área de España de ABC–, para documentarse. «Hoy, habiendo pocos buenos, ya no hay esa vocación».

A su lado, Fernando Andina (Rey Juan Carlos), David Selvas (Adolfo Suárez), Blanca Apilánez (Carmen, la esposa de Fernández-Miranda) y Oriol Genís (Arias Navarro) completan el reparto de esta producción de Visiona TV.