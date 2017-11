El gracioso golpe real de un niÃ±o en Â«CompaÃ±erosÂ» se viraliza 20 aÃ±os despuÃ©s

23/11/2017 a las 10:53 Actualizado 23/11/2017 a las 10:55

Hubo un tiempo en España donde los adolescentes, al salir de clase, pasaban las tardes pegados a la televisión. Un periodo breve en la historia, como de transición, que abarca desde aquella época en la que todavía se jugaba en la calle y la llegada del ADSL a los hogares. Era finales de los noventa y los primeros años 2000: en las grandes ciudades ya no se podía corretear por las calles y en las casas el entretenimiento se repartía entre una videoconsola de jugabilidad limitada, un módem de 56 kbps, un móvil para enviar sms y jugar al «snake» o la televisión. En apenas unos años, entre 1997 y 2002, una generación de adolescentes y veinteañeros se hizo adulto viendo series como «Compañeros» o «Al salir de clase», escribe Fernando Muñoz.

Era una ficción más arriesgada, o cercana a la calle, que la actual. Ya fuera por los bajos presupuestos o porque tenía que grabarse a contrarreloj (casi todo entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes), el acabado no era precisamente perfecto. Tampoco la trama, o la profundidad de los personajes. No se trataba más que de un culebrón adolescente, algo lejos de ser considerado de culto. Y sin embargo es un clásico. Un tema recurrente en cualquier reunión de gente que ronda, por arriba o por abajo, la treintena. ¿Quién no siguió con emoción las aventuras de Quimi, el malo más querido de la pequeña pantalla, y Valle, la niña buena que enamoró a todos?

Un golpe viral

Ahora una escena de la recordada serie se ha vuelto viral. Mientras Rocío la conserje (María Garralón) le riñe a unos alumnos, se puede ver cómo en segundo plano una tropa de estos sale corriendo. En lugar de mirar hacia adelante, sale a la carrera y sin mirar si tiene algún obstáculo en su camino, y claro, pasa lo que pasa.

Acabamos de descubrir la mejor actuación de la historia de 'Compañeros', el niño de blanco que se choca con el armario. pic.twitter.com/bzx0vVTXcJ — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) 21 de noviembre de 2017

El pequeño se estampa contra una pared del decorado, y aunque el golpe es considerable, consigue reponerse para terminar la escena como todo un profesional, pese a la edad y el golpe, importante.