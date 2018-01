¿Qué hacen los padres españoles para desconectar de la rutina a escondidas?

20/01/2018 a las 01:22 Actualizado 20/01/2018 a las 01:22

La llegada de peques a casa supone un cambio importante en la vida de cualquier padre, por lo que cualquier ratito personal se aprovecha al máximo. ¿Quién no se ha quedado más tiempo en el «trono» para seguir viendo la serie sin interrupciones o ha pasado 30 minutos adicionales en el gimnasio «haciendo deporte» para poder ver un capítulo más? No te preocupes, no eres el único.

Según un reciente estudio elaborado por Netflix en 13 países de Europa Oriente Medio y África a padres con niños de 9 años o menos, cada vez son más los que tienen que hacer «artimañas» para seguir disfrutando de sus series favoritas. Concretamente el 74% de los padres españoles con niños menores a 9 años afirma necesitar al menos una hora al día para desconectar de sus obligaciones. Y el 90% considera ver series (sea donde sea) el «break» perfecto para disfrutar de su tiempo personal.

Mientras que en Europa los padres escogen «The Big Bang Theory», «Sherlock Holmes», «Stranger Things», «Narcos» y «House of Cards» para desconectar, los cinco títulos con los que más disfrutan los padres españoles en sus momentos de relax son: «The Walking Dead», «Modern Family», «Narcos», «Prision Break» y «Friends». En cuanto a los dispositivos, la televisión (76%) y el smartphone (44%) son los más usados por los padres de nuestro país.

¿Hay sentimiento de culpa?

El 72% de los padres españoles, en su mayoría mujeres, no se siente culpable por desconectar de sus rutinas y aseguran que son múltiples los beneficios que les aportan el disfrutar de un poco de tiempo libre viendo su serie favorita. Concretamente aseguran que les ayuda a desconectar del día a día (63%), a sentirse menos estresado (57%), a estar más conectados con lo que sucede en el mundo (39%) y a establecer conversaciones con amigos y compañeros de trabajo (33%).

A nivel europeo, los padres polacos son los que los más ven contenido a escondidas, seguido de los padres de los Países Bajos y Turquía. En cuanto a los que más sentimiento de culpa tienen por hacer maratones a escondidas de sus hijos son los alemanes, seguido de los franceses e italianos. En el caso de los españoles, ocupamos el sexto lugar en ambos casos.

¿Cuándo ven los padres series a escondidas?

Sin duda las labores diarias son la excusa perfecta para ver la televisión a escondidas. En España la mayoría de los padres, concretamente un 58%, aprovecha para ver la televisión mientras está tumbado en la cama, un 34% lo hace mientras limpia la casa o realiza ejercicio, un 33% mientras cocina y un 24% cuando trabaja desde casa.

Además, hay una gran mayoría que va un paso más allá y aprovecha situaciones algo más inusuales para disfrutar de un poco más de tiempo personal, como alargar tu tiempo en el cuarto de baño para poder ver un capítulo más (40%), pasar más tiempo en el gimnasio (22%) o hacer recados (21%).