Juan Gómez-Jurado insinúa que la serie «La peste» es un plagio

13/01/2018 a las 21:06 Actualizado 13/01/2018 a las 21:06

El salto a la pequeña de pantalla de Alberto Rodríguez, aclamado director de «La isla mínima», venía precedido de grande sexpectativas. Se decía, sin ir más lejos, que su serie «La peste», que Movistar+ estrenó este viernes, era «la juego de tronos española», o «una bagatela comparada con series como "The Crown" o "Babylon Berlin"».

Y como todo buen estreno no podía estar exento de «críticas». El escritor Juan Gómez-Jurado recibió este fin de semana numerosos comentarios en Twitter sobre el parecido de su novela «La leyenda del ladrón» con la ficción protagonizada por Paco León. «Me encanta La Peste, sobre todo porque me dicen que la escribí en 2012. Cuatro años de documentación, por cierto. Aquí por si queréis comparar», escribió en la red social, donde adjuntó dos publicaciones de una usuario que comparaban los dos primeros capítulos de la ambiciosa producción de Movistar+, «una película de 300 minutos» y también la serie más cara de nuestra televisión, con su libro.

¿Es la serie La peste un «plagio»?

«La peste, niños ladrones, el robabolsas que sueña con las Indias, la denuncia a traición, el acaparador de trigo, el refugio del ladrón en un agujero de la muralla... Demasiadas coincidencias solo en el primer capítulo», escribía la usuaria de Twitter, y añadía: «En el segundo capítulo, se chantajea a un político homosexual que cede para evitar la hoguera, justo lo mismo que se hace con el tallador de la Casa de la Moneda en «Leyenda del ladrón». Aparece un burdel como el descrito como «El Compás», se habla de un gigante negro...».

Me encanta @LaPesteSerie, sobre todo porque me dicen que la escribí en 2012. Cuatro años de documentación, por cierto. Aquí por si queréis comparar: https://t.co/gWiPvBrLhp. 😢 pic.twitter.com/Sqx6Zd4KKz — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 13 de enero de 2018

¿Alguien que haya leído La Leyenda del Ladrón está viendo #LaPeste? ¿Se “parecen” mucho, mucho, o soy solo yo? https://t.co/CXLLZpf73d — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 12 de enero de 2018

Además de compartir algún que otro tuit de seguidores que afirmaban encontrar similitudes entre la serie «La peste» y la novela, Juan Gómez-Jurado ha preguntado en la red social si a alguien más que a él se le «parecían» ambas ficciones, dando credibilidad a los usuarios que se apresuraron a señalar el supuesto «plagio». Finalmente, ha zanjado: «Afortunadamente hay 150.000 ejemplares en tapa dura por las casas de toda España».