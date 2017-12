«Big Little Lies» y «Feud» acaparan las nominaciones a los Globos de Oro 2018

Alfre Woodard, Garrett Hedlund, Kristen Bell y Sharon Stone acaban de desvelar desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles las nominaciones para la 75 edición de los Globos de Oro, que se entregarán el 7 de enero del 2018 en una gala presentada por Seth Meyers. En cuento a las series, la Asociación de la Prensa extranjera ha colocado entre las favoritas a dos series con una fuerte presencia femenina: «Big Little Lies» y «Feud», con cinco y cuatro nominaciones, respectivamente. Ambas compiten en el apartado de miniseries, pero colocan a gran parte de su elenco protagonista (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Jessica Lange y Susan Sarandon) y de reparto en el resto de las categorías. Le siguen, con tres nominaciones, «This is us» y «El cuento de la criada».

Fenómenos de público como «Stranger Things» y «The Crown» logran ganarse el aplauso de la prensa extranjera con dos nominaciones cada una, entre ellas las de mejor serie dramática. Además, la ficción nostálgica y ochentera de Netflix logra colocar a David Harbour en la categoría de mejor actor de reparto. Claire Foy buscará repetir como mejor intérprete femenina de drama en su despedida como Isabel II. El año que viene será Olivia Coldman la encargada de ocupar su puesto.

Sin embargo, la prensa extranjera parace impermeable al éxito de fenómenos como «Juego de Tronos», la serie más premiada de la historia de los Emmy, que se queda con una nominación. Eso sí, a mejor serie.

En el apartado de comedia, destacan la debutante «Smilf», «Master of none» y la nostálgica «Will&Grace», que logra dos nominaciones en su regreso.

Si se analiza la distribución por productoras y cadenas, vemos que la mayoría de las series nominadas en las categorías de mejor drama y mejor miniserie están producidas por Netflix y HBO.

Los escándalos sexuales han pasado factura a «House of cards». la premiada serie de Netflix, que acumula dos Globos de Oro (Uno para Kevin Spacey y otro para Robin Wright) y hasta ocho nominaciones se queda este año sin opción al galardón.

Lista de series nominadas

Mejor Serie de Drama

-The Crown

-Juego de Tronos

-El cuento de la criada

-Stranger Things

-This is us

Mejor Serie Musical o Comedia

- Blackish

- The Wizard of Lies

- Master of None

- Smilf

- Will&Grace

Mejor Miniserie o Telefilme

- Big Little Lies

- Fargo

- Feud

- The Sinner

- Top of the lake

Mejor Actriz de Drama

-Catrina Wolfe (Outlander)

-Katherine Langford (Por trece razones)

-Claire Foy (The Crown)

-Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

-Maggie Gyllenhaal (The Deuce)

Mejor Actor de Drama

- Liev Schrieber (Ray Donovan)

-Jason Bateman (Ozark)

-Sterling K. Brown (This is us)

-Bov Odenkirk (Better Call Saul)

-Freddie Highmore (The Good Doctor)

Mejor Actriz de Comedia o Musical

-Pamela Adlon (Better Things)

-Alison Brie (Glow)

-Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs.. Maise)

-Issa Rae (Insecure)

-Frankie Shaw (SMILF)

Mejor Actor de Comedia o Musical

-Anthony Anderson (Black-ish)

-Aziz Ansari (Master of none)

-Kevin Bacon (I Love Dick)

-William H. Macy (Shameless)

-Eric McCormack (Will & Grace)

Mejor Actriz de Miniserie o Telefilme

-Jessica Biel (The sinner)

-Nicole Kidman (Big Little Lies)

-Jessica Lange (Feud)

-Susan Sarandon (Feud)

-Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Mejor Actor de Miniserie o Telefilme

-David Harbour (Stranger Things)

-Alfred Molina (Feud)

-Christian Slater (Mr Robot)

-Alexander Skarsgård (Big Little Lies)

-David Thewlis (Fargo)

Mejor Actriz de Reparto en Serie, Miniserie o Telefilme

-Laura Dern (Big Little Lies)

-Ann Dowd (El cuento de la criada)

-Chrissy Metz (This is us)

-Michelle Pfieffer (The Wizard of Lies)

-Shailene Woodley (Big Little Lies)

Mejor Actor de Reparto en Serie, Miniserie o Telefilme

- Robert the Niro (The Wizard of Lies)

- Jude Law (The Young Pope)

- Ewan MacGreggor (Fargo)

- Kyle Maclchlan (Twin Peaks)

- Geoffrey Rush (Genius)