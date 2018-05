Netflix o Movistar, ¿quién tiene el mejor catálogo?

Actualizado 31/05/2018 a las 02:16

Detrás de cualquier histórico acuerdo siempre hay un gran interés que lo motiva. El firmado por Movistar+ y Netflix tiene más de uno. No solo incrementa dos catálogos ya de por sí prolíficos facilitando el acceso a los contenidos de ambos desde la plataforma de la operadora, también concreta la redención de Telefónica tras haber rechazado una tentadora oferta de Bambú. Gracias a esta alianza, que se ejecutará a finales de año, la compañía de telecomunicaciones retoma su vínculo histórico con «Las chicas del cable», producción original de Netflix sobre las operadoras de la empresa española que vuelve por fin a casa.

La operación cerrada la semana pasada funciona como complemento perfecto a unos servicios ya de por sí completos a nivel individual, de modo que las carencias de los catálogos se suplen al integrar los contenidos de Netflix a las plataformas de vídeo y televisión de Telefónica, opción solo disponible para los clientes de ambas. Una fusión que combina las apuestas estratégicas de las dos compañías y amplía el volumen de ficciones disponibles para los usuarios, ofreciéndoles variadad, calidad y cantidad. «Traemos lo mejor del contenido global a España e invertimos directamente en la creación de contenido en español con producciones originales como 'Las chicas del cable' o la próxima 'Elite'», explican desde Netflix, donde potencian la proyección global de contenidos nacionales al exportarlos al resto del mundo, como ha sucedido recientemente con «La casa de papel», un fenómeno mundial desde que aterrizó en la plataforma de streaming.

Una estrategia muy definida que pretenden reforzar también desde Movistar+, cuya prioridad sigue siendo ofrecer un entretenimiento diferencial al apostar por «producción original de ficción y de formatos de entretenimiento», aclara su directora de comunicación, Purificación González. «Queremos seguir generando cultura y tejido empresarial para la industria audiovisual de este país, seguir apostando por nuestras series, produciendo diez o doce al año, por el entretenimiento de calidad que nos diferencia del resto de televisiones y también por la producción original de cine, como hemos hecho con la próxima película de Alejandro Amenábar», matiza.

Una operación que no solo beneficia a Netflix y Movistar+, sino a los clientes de ambas, que podrán acceder al doble de contenidos desde una misma plataforma, cubriendo un nicho prácticamente inabarcable. De este modo, series propias de Movistar+ como «La peste» o «Vergüenza» no solo convivirán, como hasta ahora, con los contenidos que la operadora española compra a cadenas internacionales, como sucede con «The Terror», que emite AMC, o «This is us», de FOX Life; también lo harán con algunas de las grandes valedoras de Netflix, como «Por 13 razones» o «Stranger things». «Somos fundamentalmente fanáticos del gran contenido», inciden desde la plataforma de streaming, todavía sorprendidos por la gran acogida de sus servicios en España desde que arribaron en octubre de 2015, y donde comparan la envergadura del acuerdo con los suscritos por Orange (OCS) en Francia, Sky en Reino Unido o Comcast y T-Mobile en EE.UU., entre otros.

«Ser una empresa de Telefónica le asegura al cliente que el contenido le va a llegar con la máxima calidad», comenta la directora de comunicación de Movistar+, que ve en esta alianza, «que no es un acuerdo más», la posibilidad de «ser la mejor opción de entretenimiento».