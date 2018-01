La serie española a la que están enganchados Neymar y Romeo Santos

01/02/2018 a las 01:06 Actualizado 01/02/2018 a las 01:06

«La casa de papel» es una de las ficciones nacionales más importantes de los últimos años. Su argumento, el de un grupo de ladrones que no se conocen de nada y que se reúnen para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ubicada en Madrid, ha sido todo un éxito. No en vano, Netflix decidió incluirla en su catálogo de series a nivel internacional y la ficción de Atresmedia, inspirada en «Reservoir Dogs», opera prima del cineasta Quentin Tarantino, cosecha adeptos por todo el mundo.

El último en sumarse a la moda de «La casa de papel» ha sido el futbolista del Paris Saint-Germain y ex del FC Barcelona Neymar Jr. El delantero, estrella de la selección brasileña y uno de los mejores futbolistas del mundo, está enganchado a la serie, tal y como confirmó hace solo unos días en su cuenta de Instagram. Lo hizo través de una historia, en la que se veía su ordenador portátil a punto de iniciar la proyección de un capítulo.

Adeptos por todo el mundo

Sin embargo, no es el único personaje público que se ha enganchado a la ficción de Atresmedia y Vancouver Producciones en las últimas fechas. También el cantante Romeo Santos confirmó la pasada semana, en sus perfiles sociales, ser fanático de la serie. «Si no han visto “La casa de papel” no saben lo que se están perdiendo», publicó el artista.

Además, la «influencer» italiana Chiara Ferragni, que tiene más de 11,5 millones de seguidores en Instagram, también se ha declarado fan de la serie, creada por Álex Pina y protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Pedro Alonso, Itziar Ituño, Miguel Herrán, Alba Flores, Paco Tous, Esther Acebo o Jaime Lorente.

Las producciones españolas, así las cosas, están de moda entre los personajes públicos de más alto nivel. No hay que olvidar que, en las últimas semanas, también se ha conocido que el futbolista uruguayo del Paris Saint Germain Edison Cavani, compañero de Neymar, está enganchado a Operación Triunfo, al igual que el actor de Hollywood Josh Hutcherson, conocido por coprotagonizar junto a Jennifer Lawrence la saga de «Los juegos del hambre» o por su papel de Philip en «The Disaster Artist», la última película de James Franco.