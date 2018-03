Darren Aronofsky muestra la peor cara del cambio climático

Actualizado 27/03/2018 a las 17:10

Hollywood nunca ha sido sutil a la hora de hablar del cambio climático. El primero en hacerlo en voz alta fue el ex vicepresidente Al Gore. En 2006, con «Una verdad incómoda», mostraba una versión cinematográfica de la serie de conferencias de PowerPoint que utilizó para describir los peligros de la contaminación descontrolada de los gases de efecto invernadero. En 2016, Leonardo DiCaprio relató en «Antes del Diluvio» las reuniones de los actores con los legisladores y las visitas al colapso de los glaciares en retirada. Pero también hay películas como «El día de mañana» o «Geostorm» que posicionan al clima cambiante como el «nuevo supervillano».

Darren Aronofsky –conocido por dirigir dramas psicológicos como «Madre!», «Cisne negro» o «Réquiem por un sueño»– ha mostrado en más de una ocasión su compromiso con el medio ambiente. Ya describió con «Noé» (2014) la gran inundación bíblica como una advertencia sobre el mar. Mientras que «Madre!» (2017) es un reflejo de las incesantes emisiones de gases que provocan el efecto invernadero de la humanidad, contadas a través de un apasionado poeta por los elogios que satisface los deseos de una multitud de invitados que destruyen su hogar mientras su esposa los mira con horror. Ahora, el director quiere mostrar su punto de vista sobre el cambio climático.

«Nuestro planeta (One Strange Rock)» es la extraordinaria historia de la Tierra, de un planeta interconectado y curiosamente planificado. La serie explica por qué es un lugar especial y repleto de vida en mitad de un cosmos muy difícil y desconocido. La ficción producida por Darren Aronofsky está narrada por Will Smith (en la versión original de esta producción). «Estoy emocionado de poder contar con la participación de Will Smith para ser el conductor de nuestra serie. Su carisma, inteligencia y humanidad serán una destacada contribución al proyecto porque será el guía perfecto para llevar a los espectadores a través la historia de las maravillas alucinantes que hacen posible la vida en la Tierra», afirmó Aronofsky.

«La combinación del encanto de Will Smith con las experiencias reales vividas por los astronautas, a quienes podemos considerar literalmente personas fuera de serie, es fundamental a la hora de narrar la increíble historia de las complejidades de nuestro planeta», afirma Tim Pastore, Presidente de Programación Original y Producción en National Geographic. «Con la especial sensibilidad narrativa de Aronofsky y Root, “Nuestro planeta (One Strange Rock)” va a ser un increíble regalo visual que conducirá a la audiencia desde lo microscópico al cosmos, permitiendo a los espectadores ver y apreciar nuestro planeta como nunca lo han hecho antes».

Will Smith pone voz a «Nuestro planeta (One Strange Rock)» -NATIONAL GEOGRAPHIC

El actor guiará a los espectadores por un viaje épico a través de todo el planeta y por el espacio exterior. «Nuestro planeta (One Strange Rock)» se presenta como un recorrido increíble y emocionante por el planeta Tierra (e incluso más allá), para confirmar, no sin cierta ironía, que «como en casa en ningún sitio». Esta nueva serie documental cuenta además con la producción de Jane Root, toda una experta en grandes producciones documentales para National Geographic y con la colaboración de un grupo de astronautas de élite que han visto la Tierra desde una perspectiva más amplia que relatan sus recuerdos personales sobre lo que sintieron al ver a nuestro planeta desde el espacio. Sus experiencias personales nos abren las puertas a los asuntos importantes que explora la serie, incluyendo el origen de la vida, la muerte, la respiración, la violencia cósmica, la inteligencia humana, el sacrificio, la trasformación, etc.

«Nuestro objetivo es reinventar los programas de televisión, ofreciendo a los espectadores un espectáculo de carácter cinematográfico», afirma Root. «Daremos a conocer la ciencia que explica lo que sucede en nuestro maravilloso planeta por medio de historias entretenidas y provocadoras y ¿quién puede hacerlo mejor que el visionario Darren Aronofsky, sus socios de Protozoa Pictures, el incomparable Will Smith y nuestro equipo de legendarios astronautas?».