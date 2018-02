Ana Obregón ficha por Netflix

22/02/2018 a las 16:37 Actualizado 22/02/2018 a las 16:43

Tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, la intérprete Ana García Obregón se ha incorporado a la plataforma de contenidos en «streaming» con más suscriptores del planeta. La actriz y bióloga ha fichado por Netflix y pasará a formar parte del reparto de una de las series originales que está preparando la compañía.

El anuncio lo hizo oficial la propia intérprete durante la fiesta de cumpleaños de su amigo Julio José Iglesias, que tuvo lugar en uno de los locales más exclusivos de Madrid. «Empiezo una serie ahora. Y solo digo que es para Netflix», confesó a los medios de comunicación en el photocall del evento, sin dar muchos más detalles, salvo que había tenido que abandonar la obra de teatro «El contador del amor», que llevaba un tiempo protagonizando, para centrarse en su nueva aventura.

Apenas desveló más detalles sobre su nuevo proyecto. «Es una sorpresa. Siempre hago de buena, pero no me dejan decir nada más», señaló ante los periodistas. A pesar de que no quiso comentar mucho más, la ficción por la que ha fichado Obregón podría ser «Élite», la segunda serie original española producida íntegramente por la compañía tras «Las chicas del cable».

De hecho, el portal especializado en cine IMDbla confirma como una de las integrantes de la ficción, de temática juvenil y que estará protagonizada por Mina El Hammani («El Príncipe»), Álvaro Rico («Velvet Colección»), Ester Expósito («Estoy vivo»), Miguel Bernadeau («Es por tu bien») o por actores de «La casa de papel» como Jaime Lorente, María Pedraza o Miguel Herrán.

La actriz volverá, así las cosas, a la primera línea a sus 62 años, después de haber aparecido hace solo unos días en el programa de Cuatro «Ven a cenar conmigo». No hay que olvidar que Obregón también aparecerá el próximo año en la película «El secreto del retrato». Hace solo unos meses, la otrora creadora y protagonista de «Ana y los 7» formó parte del elenco del largometraje «Santiago Apóstol».