«Pose», la fantasía más diversa (y transexual) de Ryan Murphy

Actualizado 03/06/2018 a las 21:28

A partir de este lunes los espectadores de HBO España podrán realizar un viaje al pasado para adentrarse en la cultura LGTB del Nueva York de los 80, con su música y sus bailes de salón, gracias al genio creativo que Ryan Murphy («Feud», «American Crime Story») exhibe en su nueva serie: «Pose». «El espectáculo y la cultura tratan de ampliar la perspectiva del espectador. Queremos abrir miras. Esta serie es divertida, educativa y tiene buena música y baile, pero también cuestiona», explicó Murphy.

El creador, uno de los talentos más cotizados del Hollywood televisivo, tardó ocho meses en encontrar el elenco de la serie, récord en intérpretes transgénero, a los que se suman actores conocidos como Kate Mara, Evan Peters y James Van Der Been. «Uno de los mejores momentos de mi carrera fue llamar a toda esta gente al escenario y decirles que habían sido contratados para “Pose”», admitió Murphy. Su guionista, Janet Mock, reconoció que se sintió un poco desconcertada por verse obligada a realizar preguntas muy personales en la sala de escritores, pero se emocionó cuando vio que cobraron vida en la pantalla. «Ha sido una experiencia increíble. Estoy segura de que vamos a emocionar a mucha gente. Me sorprende que nadie haya escrito nada sobre este periodo, estas historias merecen la pena contarse», sentencia Mara («House of cards»).

La realización de «Pose» fue claramente emocional para Murphy y compañía. «Este espectáculo muestra un mundo que yo amaba. ¿Os acordáis de la serie “Fama”?, ese universo es el que estamos recuperando», dijo Murphy sobre el cante y baile que muestra en la serie.