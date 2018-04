Primera imagen de Meryl Streep en «Big Little Lies»

Actualizado 06/04/2018 a las 19:16

Meses después de que «Big Little Lies» anunciase el fichaje de Meryl Streep, la estrella internacional ha pisado el plató de la premiada serie de HBO. Nicole Kidman, productora y protagonista de la ficción, ha sido la encargada de publicar en Instagram la primera imagen de la actriz de «Los Puentes de Madison» como Mary Louise Wright, suegra de Celeste (Kidman), que acude a la casa familiar «preocupada por el bienestar de sus nietos y buscando respuestas sobre su hijo», explicó la cadena. «Primer día en el set con Meryl y mis queridos chicos», escribió Kidman bajo la imagen en la que aparecen precisamente estos cuatro personajes.

Además de Meryl Streep y las cuatro protagonistas (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y Shailene Woodley), HBO confirmó que también volverán a la ficción otros cuatro personajes de la primera temporada: Abigail Carlson (Kathryn Newton), Tori Bachman (Sarah Sokolovic), la detective Adrienne Quinlain, (Merrin Dungey) y la doctora Amanda Reisman (Robin Weigert), terapeuta de Celeste.

La multipremiada serie también fichó a la actriz Crystal Fox («The Haves and the Have Nots») para el papel regular de Elizabeth Howard y a Mo McRae («Dan of Thieves») para dar vida a Michael Perkins. Sin embargo, aún no han trascendido más detalles sobre sus personajes.

La segunda temporada de «Big Little Lies», escrita por Kelley y dirigida por Andrea Arnold (American Honey), constará de siete episodios aún sin fecha de estreno, aunque no se espera que lleguen a la plataforma hasta el próximo año.