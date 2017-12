Â«SabuesosÂ», un thiller para toda la familia

13/12/2017 a las 01:38 Actualizado 13/12/2017 a las 01:38

«Cuando presentamos a TVE la propuesta de este thriller policiaco con un perro que habla, nos temíamos lo peor», admite César Benítez, creador y productor ejecutivo de la serie «Sabuesos», presentada ayer en la segunda jornada del festival MiM Series. Producida por Plano a Plano para La 1, cuenta la historia de Alberto (Salva Reina), un joven que sueña con ser investigador privado y que tiene un perro, Max, interpretado a su vez por el pequeño Ramsés, hijo del mítico Pancho de la Lotería Primitiva. Juntos forman un extraño equipo dedicado a resolver los casos más complejos, con lo que el protagonista cumple el sueño de crear una agencia de detectives.

La serie es una creación de César Benítez, Roberto Serrano y David Cotarelo, con la producción ejecutiva de Emilio A. Pina. El primer episodio, que se proyectó en el festival, ha sido dirigido por Iñaki Mercero. El capítulo presenta a los personajes y prepara al público para las aventuras que correrá la singular pareja.

Fernando López Puig, director de ficción de TVE, asegura que la propuesta no le sorprendió: «Yo mismo hablo con mi perro, aunque a diferencia del protagonista de esta serie, el mío no me responde». Bromas aparte, López Puig asegura que «Sabuesos» «es una apuesta más de TVE para seguir reuniendo a toda la familia frente al televisor». El directivo añade que Plano a Plano es un sello de calidad. «Ya lo ha demostrado con otros títulos y además de la trama detectivesca va a conseguir que el espectador tenga conciencia de lo que es tener una mascota», explica.

Por su parte, César Benítez comenta que es un proyecto que llevan mucho tiempo intentando hacer. «¡Por fin ha llegado el momento! Está hecho desde el cariño. Su objetivo es entretener y concienciar sobre la tenencia de mascotas».

Para el actor Salva Reina (Alberto), trabajar con Max fue «una experiencia increíble». «Nos hemos hecho muy amigos», asegura, aunque admite que, al principio, por todo el trabajo de post producción necesario, le costó «un poco». «Pero después todo ha ido de maravilla. Esta es una serie para que la vea toda la familia, incluido el perro», añade el intértete.

Regreso de María Esteve

María Esteve (Marta en la ficción) da vida a la cuñada de Alberto. Sin perder el humor, afirma que «ha sido más difícil trabajar con Salva que con Max», a lo que el actor replica: «Es que a mí no me dabas choped». Esteve regresa a televisión después de «Doctor Mateo». «Fue extraño al principio», relata, «pero después todo ha ido sobre ruedas. Esta profesión es para arriesgados y yo soy muy lanzada. Además, que la produzca Plano a Plano te da seguridad». Täis Blume, por su parte, da vida a Paula, «una inspectora novata pero intuitiva, impulsiva y más que acostumbrada a lidiar con hombres poco delicados».

«Sabuesos» terminará de rodarse el próximo día 29, en una primera temporada compuesta por diez capítulos, aunque según López Puig «no se descarta que haya más». Lo que marca la diferencia con otras historias policiales es la capacidad oratoria de Max, capaz de cumplir cualquier misión.

La pareja de detectives no solo tendrá que enfrentarse a los casos más complejos; también deberán ingeniárselas para que ni sus allegados ni la policía descubran la habilidad secreta del can. El encargado de prestar su voz a Max, por cierto, –César Benítez comenta que se hizo un casting de voces–, es Fernando Cabrera, actor que dobla a Sheldon Cooper en «The Big Bang Theory». Lo podremos escuchar, si se cumple lo previsto, a finales de enero o principios de febrero.