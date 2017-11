QuÃ© ver esta noche: Â¿Â«TraiciÃ³nÂ» o Â«El accidenteÂ»?

28/11/2017 a las 19:11 Actualizado 28/11/2017 a las 19:40

Esta noche, La 1 y Telecinco estrenan dos series que se posicionan como dos pesos pesados incluso antes de su estreno. Por un lado, está «Traición» (La 1, 22.35). La nueva ficción de RTVE trae de vuelta la televisión a Ana Belén para contarnos un drama familiar que surge cuando el patriarca de una familia de abogados anuncia que está gravemente enfermo. En el otro lado, está «El accidente» (Telecinco, 22.40): una miniserie de intriga que vuelve a presentar a Quim Gutiérrez y a Inma Cuesta como pareja. ¿Cuál vas a ver tú?

«Traición»

La nueva ficción de RTVE, en colaboración con Bambú Producciones, trae de vuelta a nuestras pantallas a Ana Belén. La actriz protagoniza este drama familiar que sumergirá al espectador en las tramas e intrigas personales y profesionales de la familia Fuentes, propietaria de una de las firmas de abogados más importantes del país.

«Traición» cuenta cómo Julio (Helio Pedregal) reúne a sus familiares para comunicarles que padece una enfermedad terminal y quiere realizar algunos cambios en la empresa. Además, les desvelará un importante secreto. No todos están de acuerdo con determinadas decisiones, y las noticias sientan como un jarro de agua fría. La aparentemente bien avenida familia comienza a resquebrajarse.

Junto a Julio, a la cabeza del clan también se sitúa Pilar (Ana Belén). Son los padres de Almudena (Nathalie Poza), hija mayor y abogada; Roberto (Pedro Alonso), segundo hijo, también abogado y actual director del bufete; Isabel (Manuela Velasco), socia del bufete, pero que no trabaja; y Claudia (Natalia Rodríguez), la pequeña de la familia y también abogada. Sus relaciones con otros miembros de sus entornos familiares o profesionales forman las tramas e intrigas de la ficción.

Ana Belen, en «Traición» -RTVE

«El accidente»

Todo comienza con un accidente de avión en el que supuestamente ha embarcado José (Quim Gutiérrez), un modélico padre y esposo al frente de una pequeña empresa familiar. Ha ocurrido. Los peores pronósticos se han cumplido y Lucía (Inma Cuesta) escucha en televisión la noticia que nadie querría oír jamás: «Confirmado el accidente del Boing 747 que volaba a Cracovia desde Madrid. Todos los indicios apuntan a que no hay supervivientes». Le invade la desesperación, sabe que su vida ha cambiado para siempre.

Nada más conocer la noticia, su mujer Lucía empieza a recabar información sobre el suceso y pronto sabe que no ha habido supervivientes. Sin embargo, nadie parece saber nada de su marido, no le encuentran entre los fallecidos, no figura en la lista de los malogrados pasajeros… como si se hubiera evaporado en el aire. ¿Dónde está José? ¿Embarcó realmente en el avión? ¿Qué se oculta tras el dramático misterio? La confusión de Lucía es cada vez mayor a medida que empieza a descubrir detalles y a ver extrañas e incomprensibles reacciones en su entorno familiar, lo que le lleva a preguntarse si realmente conocía a su marido, si José era realmente quien decía ser y el hombre junto al cual formó una familia.