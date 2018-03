Nya de la Rubia: «Trabajar con Alberto Rodríguez y todo el equipo de «La Peste» fue maravilloso»

02/03/2018 a las 07:43 Actualizado 02/03/2018 a las 07:55

Aunque muchos lo desconocen, Nya de la Rubia es trianera. Tras sus incursiones en la música y en series televisivas («Mar de plástico», «Perdóname señor»), su interpretación del papel de Carmen en «La Peste», la serie dirigida por el también sevillano Alberto Rodríguez que tantos éxitos está cosechando desde su estreno, no deja indiferente a nadie. Su lema «vivimos nuestra vida que solo hay una, seamos felices con lo que queramos ser», dice mientras agradece a toda la gente que le apoya «por estar ahí siempre».

P - ¿Qué recuerdos tienes de la infancia en Sevilla?

R - Grabarme en casa con amigos del colegío secuencias improvisadas, hacer playback de Gloria Estefan... Ir a Taewondo y jugar mucho al fútbol y a los videojuegos. Escuchar a mi madre cantar coplas, estar mucho con mi hermana y mi hermano.

P - ¿Mantienes las amistades de aquellos años?

Nya de la Rubia - ABC

R - Estudie en el instituto Triana y mantengo pocas amistades de la infancia la verdad, pero las que mantengo son muy buenas.

P - Cada vez que vienes a Sevilla no dejas de pasear por...

R - Por mi barrio, Triana, pero me encanta pasear por la Alameda también.

P - ¿Eres más de flamenco, soul o rap?

R - Soy mucho más de flamenco, pero los ritmos latinos y árabes me fascinan.

P - Primer disco a los 26 años con Paco Ortega...

R - Si, es parte de mí ese disco, ya que las canciones las compuse desde mis vivencias.

P - Mucha gente desconoce tu pasión por la música ¿cómo sucedió lo de grabar el tema central de «Mar de Plástico» y «Perdóname señor»?

R - La verdad que amo tanto una cosa como la otra.

R - Grabar la BSO de «Mar de plástico» fue constancia y mucho placer al hacerlo. Hice dos canciones para que la escucharan y decidieran si la querían o no y por suerte les gusto «Ya no puedo más».

R - La BSO de «Perdóname señor» fue gracias a mi gran amigo Frank Ariza que admiro y quiero, un día me dijo que hiciera una canción para su serie. Me dijo la sipnosis y me puse a crear. Al final fueron dos canciones «Perdóname» y «Recuerdos».

Nya de la Rubia -ABC

P - y en 2012 participaste en el videoclip y canción «5 segundos» donde Alejandro Sanz y Paco Ortega fueron los productores...

R - Si, fue un proyecto muy bonito junto a más artistas por lo ocurrido en Lorca.

P - ¿Tu primer papel fue en «Toro» (2015) como «Isabelita». ¿Qué supuso trabajar con Kike Maíllo? Y también incluíste el tema «Tu no me quieres» en una de las escenas...

R - Así es. Mi primer papel en el cine fue el de «Isabelita». Estoy muy feliz de formar parte de esa gran película.

R - A Kike le estaré enormemente agradecida toda la vida por contar conmigo y darme la oportunidad de estar en su película y de además componer y cantar en ella y sobre todo porque gracias a él, Eva y Yolanda, las directoras de casting, me conocieron y me ofrecieron «Mar de plástico» y «La Peste». Admiro a Kike y trabajar con él es todo un placer.

P - ¿Que recuerdos tienes de Mar de Plástico?¿En qué te pareces a Lola Requena?

R - Tengo muchos. Fue como un master de aprendizaje, fueron muchas emociones. Me llegó mi momento y lo disfrute muchísimo. Lola y yo nos podemos parecer en que las cosas injustas no nos gustan nada y que somos luchadoras en lo que amamos.

P - Y este año no podría haber empezado mejor con el éxito de La Peste...

R - Muy feliz y orgullosa por poder formar parte de esta gran serie, que además es en Sevilla, trabajar con Alberto Rodríguez y todo el equipo de esta serie fue maravilloso.

Nya de la Rubia - ABC

P - ¿Qué te costó más del personaje de Carmen?

R - Cuando son personajes que salen puntualmente quieres dar todo de ti y que se entienda adonde quiere ir con ese personaje, eso es lo más dificil para mí, o lo que te puede preocupar. Pero se consiguió perfectamente.

P - Qué La Peste se grabe en nuestra tierra es para ti...

R - Es un orgullo, tenemos una ciudad maravillosa, preciosa y con mucha historia.

P - ¿Cuál fue el momento más duro del rodaje?

R - Ninguno, hay momentos que son parte de la vida y hay que saber gestionarlos. Pero trabajar de lo que uno ama es lo que te da fuerzas para seguir.

P - ¿Qué has aprendido de tus compañeros en este proyecto?

R - He aprendido que todos somos iguales y que merecemos lo mismo.

P - ¿Y del director, Alberto Rodríguez?

R - Tiene un gran talento, me quedé con muchas ganas de trabajar más con él. Sabe lo que hace y lo que quiere mostrar.

P - ¿Vienes mucho a Sevilla?

R - Muchísimo, cada mes. Mi familia está aquí.

P - ¿Que mantendrías en la ciudad de aquella Sevilla del XVI?

R - La sencillez en algunas cosas.

P - ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

R - Pues «Secretos de Estado» para Telecinco. Hago un personaje que se llama «Lucía». Una película;: «Porfirio Rubirosa» para Sudamérica, y sale mi nuevo single «Gano yo», contra el maltrato.