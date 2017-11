Las acusaciones por acoso sexual apagan la estrella de Charlie Rose

21/11/2017 a las 21:44 Actualizado 21/11/2017 a las 21:45

«Se lo digo con toda claridad. No hay excusas para este comportamiento sistemático. Las denuncias son convincentes. Esto tiene que acabar». La que se dirige a los telespectadores con mirada fija y ojos rasgados es Norah O´Donnell, una de las presentadoras de «CBS This Morning», el célebre programa informativo matinal al que, por primera vez desde enero de 2012, no ha acudido la estrella que le hacía brillar. Charlie Rose, mito en vida del periodismo televisivo, maestro entrevistador que ha llevado al plató a las primeras figuras del mundo en todos sus ámbitos, acaba de sucumbir a sus 75 años a la ola de denuncias de mujeres acosadas sexualmente que sacude Estados Unidos.

Ocho presuntas víctimas, tres de ellas abiertamente y cinco de manera anónima, han destapado en público al depredador sexual que Rose había mantenido fuera del foco. Tocamientos sin consentimiento, llamadas lascivas y maniobras de abuso de poder para mantener sexo con compañeras consolidadas o aspirantes, se funden en un reportaje con que «The Washington Post» ha contribuido a derrumbar la imagen de otro personaje público de referencia.

Desde que el superproductor Harvey Weinstein cayera bajo el dedo acusador de numerosas actrices de Hollywood, el terremoto no se detiene. La réplica ha llegado ahora al periodismo, donde se multiplica el elenco de destacados reporteros obligados a pedir perdón. Ayer se apagó la luz del icono informativo de la televisión estadounidense. Charlie Rose fue inicialmente suspendido, a la espera de una investigación interna, mediante un comunicado leído por las dos compañeras del programa que el veterano periodista había catapultado con su indiscutible buen hacer. Pero la crecida del río de protestas obligó horas después al presidente de la cadena, David Rhodes, a anunciar su despido en una nota oficial: «No hay nada más importante, para ésta o cualquier otra organización, que la garantía de que es una lugar de trabajo seguro y profesional».

Confesión

El reportaje que desenmascara a Rose coincide en un patrón de conducta que los colegas y responsables de CBS han considerado inequívoco. Una forma de seducir que, entre halagos y amenazas, incluía su desmesurada afición a desnudarse delante de las compañeras a las que citaba en casa para trabajar en equipo. Las palabras del propio periodista no dejan lugar a la duda: «Estoy profundamente avergonzado y pido perdón por ese comportamiento inapropiado».

Para entonces, las demás televisiones alimentadas por el exitoso informador se habían adelantado a la CBS, haciendo buenos los testimonios de las mujeres. Los anuncios de PBS y Bloomberg Television echaban el cierre al afamado programa de entrevistas «60 minutos», por el que habían pasado recientemente personajes como Tim Cook, Vladímir Putin y Lewis Hamilton.

Corresponsal de «The New York Times»

Probablemente, Charlie Rose no se quedará solo en el infierno de los periodistas caídos en desgracia por las denuncias de acoso sexual. Casi en paralelo al revuelo televisivo, «The New York Times» anunciaba una investigación para determinar si merece castigo la conducta de Glenn Thrush, uno de sus veteranos corresponsales en la Casa Blanca y autor de notables exclusivas sobre la Administración Trump. El periódico neoyorquino reaccionaba así a una información del digital Vox en la que cuatro jóvenes colegas, todas veinteañeras, decían haber sido víctimas de los abusos del veterano reportero, de 50 años. En todos los casos, había intentado besos y tocamientos después de algunas copas en bares de Washington. De momento, Thrush ha rebatido las acusaciones con versiones diferentes.

Entre la casi decena de periodistas estadounidenses recriminados por sus supuestas víctimas, destaca también el veterano Mark Halperin, colaborador de la cadena MSNBC y coautor de la serie televisiva sobre la elección presidencial «The Circus».