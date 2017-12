25/12/2017 a las 04:04 Actualizado 25/12/2017 a las 04:04

En una gala llena de momentos emotivos, de actuaciones de cantantes consagrados, de nervios y sobre todo de buena música, Alba Gil se impuso en la noche del viernes en el duelo final de «La voz». Su rival fue Gabriele (uno de los favoritos), mientras que Samuel quedó tercero, y Pedro, cuarto.

El concurso de talentos que Telecinco produce en colaboración con BoomerangTV y Talpa otorgó a Alba la victoria -contando con los votos de la audiencia-, que además le supone un contrato discográfico con Universal Music. Su coach, Manuel Carrasco, dice de ella que «tiene mucha verdad, es humilde y exigente, y no se conforma con nada». «Yo la voy a ayudar en todo lo que pueda», añadió.

-¿Cómo se siente después de la victoria?

-Ahora súper nerviosa y agradecida por la confianza que han puesto en mí. No me lo he planteado como una final, ya que de ser así no hubiera salido al escenario.

-¿Puede decir que lo dio todo en el momento decisivo?

-Sí. Desde el momento que supe que pasaba a la final, mi objetivo no era otro que arriesgar. Oportunidades como esta no se presentan todos los días en la vida. A mis 25 años, mi gran pasión siempre ha sido la música. En la actualidad estoy trabajando en un bar. Tengo un niño pequeño que se llama Cristian y él es mi razón de ser. Cuando nació me centré más en la familia y en las labores de la casa. Hasta llegar a «La voz», nunca me había subido a un escenario e incluso me daba corte cantar delante de mi familia.

-¿Es muy tímida?

-Siempre me ha dado vergüenza. Yo soy más de cantar en la intimidad, o sea, para mi solita.

-Usted no se presentó, más bien la presentaron, ¿verdad?

-Cierto. Gracias a mi madre y a una amiga. Al principio no me hizo mucha gracia, dado mi pánico escénico. Ahora, después de estar en el programa, los miedos se me han ido quitando y en cambio los días antes de la final tenía ganas locas de que llegara el día. Además, me di cuenta de que una oportunidad como esta no llega todos los días y que no debía ser egoísta con mi hijo y aprovechar la ocasión.

-¿Qué nos puede decir de Manuel Carrasco?

-Ha sido mi gran ayuda. Desde el primer momento se fijó en mí y me dio ánimos para quitarme mis miedos.

-¿Qué dice su hijo cuando la ve por la tele?

-Me ve siempre e incluso a los compañeros del colegio les dice: «Mi mamá está en “La voz”», y se pone a cantar “Hallelujah”... Lo canta en inglés y no lo hace nada mal.

-¿Es un futuro candidato a «La voz kids»?

-Todavía es muy chico, pero ¿quién sabe?

-¿De quién se ha acordado nada más escuchar su nombre como ganadora?

-De mi hijo. Estoy aquí por él, de mi familia y de todos los que me han apoyado.

-El premio es grabar un disco. ¿Qué tipo de música le gustaría interpretar?

-La actual, pero tiene que ser acorde con mi estilo. No quiero hacer las cosas con prisas, sino hacer un disco con el que me sienta a gusto.

-¿Le gusta el flamenco?

-Sí, el puro, pero no lo canto. Me produce mucho respeto.

-¿Qué es lo que más ha echado de menos durante su permanencia en «La voz»?

-No estar con mi hijo Cristian.

-¿Y lo que más ha disfrutado?

-Como le comento, al principio tenía mis miedos. No me esperaba pasar de las audiciones a ciegas, pero después cada vez que pasaba una fase era emocionante.

-¿Cómo se definiría?

-Sigo teniendo muchas inseguridades, soy muy perfeccionista y exigente con mi voz.

-¿Y a partir de ahora, qué espera?

-Esta no ha sido una final, sino un principio. Todavía no me lo creo. Nunca me había subido a un escenario y ahora me ha visto toda España. Ganar es como soñar despierta.

Alba Gil se une a lista de ganadores de «La voz» en España, que completan Rafa Blas (primera edición), David Barrull (segunda), Antonio José (tercera) e Irene Caruncho (cuarta).