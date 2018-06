«Cazadores de mitos» vuelve hoy a la televisión: «Aquí se pasa auténtico miedo»

Actualizado 02/06/2018 a las 01:51

Los «Cazadores de mitos» están de vuelta. Dos años más tarde de que sus míticos presentadores, Adam Savage y Jamie Hyneman, anunciasen que la 14ª temporada del programa sería la última, el exitoso formato de Discovery Channel regresa a la televisión. Lo hace esta noche, con un doble episodio (20:15) en el que el programa iniciará «una nueva etapa», con Brian Louden y Jon Lung al mando y que constará de catorce capítulos. El canal está disponible en España a través de las principales plataformas de pago.

Desatascar un inodoro con sal, la posibilidad de que un peatón sobreviva a un atropello mediante un salto, la relación entre la música que se escucha y el tipo de conducción que se pone en práctica, explotar una caja fuerte sin que se destruyan sus billetes o descubrir si un depósito de gasolina puede explotar tras recibir el impacto de una flecha en llamas serán algunas de las incógnitas que deberán resolver Louden y Lung en esta temporada. Los presentadores, así, discernirán si cada mito es real («confirmado»), probable («posible») o si en cambio se queda en un simple mito («cazado»), de la misma manera en que Savage, Hyneman y su equipo lo estuvieron haciendo durante casi quince años.

Su valor educativo

«“Cazadores de mitos” es uno de los mejores programas que hay en la televisión», explica Louden a ABC. «Es genial para la gente que está interesada en la ciencia o la ingeniería, además de una oportunidad ideal para educar, en especial a los jóvenes», expresa. Él y Lung, que se conocieron durante el rodaje del programa, son los encargados de coger el testigo de los míticos presentadores del espacio, al frente del cual estuvieron durante catorce temporadas. «Es un reto muy duro y la exigencia es muy alta. Además, y salvo los presentadores, el equipo es prácticamente el mismo de siempre. La presión y la responsabilidad que tenemos encima son tan imponentes que dan incluso miedo. Este programa tiene tanta historia que la gente espera mucho de él. ¡Si lleva en la tele desde que yo iba al instituto!», cuenta el presentador.

Sin embargo, Louden no duda en apuntarse al reto. «Sabemos que hay millones de personas pendientes de nosotros y que será imposible evitar que nos comparen con Adam (Savage) y Jamie (Hyneman). Pero nos hemos divertido mucho con todos los experimentos y presentar este programa es lo mejor del mundo», confiesa, al tiempo que enfatiza sobre los «elementos diferenciadores» de «Cazadores de mitos».

«Tiene dos aspectos que nos distinguen del resto de programas de televisión. En primer lugar, que fomenta tanto el interés en la ciencia como el poder divertirse a través de ella», enfatiza Louden. «Pero además, otorga un punto de vista diferente en cuanto a la propia ciencia. En las películas o la televisión, todo lo relativo a lo científico no se muestra como es en realidad. Pero en este programa sí que lo hacemos, por lo que podemos explicar cómo suceden las cosas con total claridad», añade.

En el doble episodio de esta noche, ambos pondrán a prueba aspectos como la fiabilidad de los airbags en los vehículos y tratarán de verificar si un ladrón atrapado en una chimenea podría salir disparado hacia el cielo por una expulsión de propano. «Somos profesionales y entrenamos mucho, pero no sabemos en ningún momento cómo va a acabar lo que estamos haciendo. Eso es lo mejor. ¡No tenemos mi idea de cómo van a terminar los experimentos!», expresa Louden. «Aquí he visto las cosas más raras y que más me han impresionado de toda mi vida», confiesa.

A lo largo de estos catorce capítulos, Louden y Lung han obtenido resultados «de lo más extraños» de sus pruebas. «En especial, un experimento que hicimos con un cohete. ¡Pero no quiero destripar nada!», se contiene, antes de señalar que incluso ha sentido «auténtico miedo». «Hubo un día, en un experimento que hicimos desde una ventana... que lo pasé realmente mal. ¡Pero para presentar este programa hay que ser capaz de cualquier cosa!», recalca orgulloso Louden sobre su nueva etapa al frente del formato de Discovery Channel.