La presentadora de La Sexta Cristina Saavedra, herida al ser atropellada

20/11/2017 a las 12:08 Actualizado 20/11/2017 a las 12:24

Cristina Saavedra, presentadora de informativos de laSexta, resultó herida el pasado sábado al ser atropellada cuando cruzaba un paso de peatones junto a su sobrino en la localidad gallega de Sada (A Coruña).

La conductora de ‘laSexta Noticias 20 horas’ ha dado las gracias por Twitter a las personas que les ayudaron. «A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. él está bien. Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida»

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida — Cristina Saavedra (@csaavedra_) 19 de noviembre de 2017

Según informa el diario «La Voz de Galicia», Saavedra (A Coruña, 1975) resultó atropellada frente al edificio La Terraza, en Sada. El menor no sufrió heridas y ella recibió un golpe en la cabeza.