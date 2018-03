Michael Schulte cantará «You let me walk alone» por Alemania en Eurovisión 2018

Actualizado 23/03/2018 a las 22:08

El cantante encargado de representar a Alemania en el Festival de Eurovisión 2018 es Michael Schulte, un joven que enamoró al público alemán con «You let me walk alone» y arrasó en la final del «Unser Lied für Lissabon». En la gala recibió la máxima puntuación tanto del televoto como del jurado profesional.

Michael Schulte está curtido en los platós televisivos, ya que ha pasado por la edición alemana de «La voz» después de conseguir bastantes seguidores en Youtube, donde sus versiones y temas cosechaban bastante éxito.

Tras la victoria alemana en Oslo 2010 (con Lena y su «Satellite»), Alemania no ha conseguido levantar cabeza. Michael es ahora el encargado de intentar que su país, que compite directamente en la final del 12 de mayo por pertenecer al Big Five. Este grupo de cinco países «privilegiados» no tienen que pasar el trámite de las semifinales del 8 y 10 de mayo porque son los que más dinero aportan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).