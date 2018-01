Alfred y Amaia conquistarán Eurovisión con su grito tierno y auténtico: «Tu canción»

La ternura de Almaia, el reguetón sensual de Aitana War y «Arde» ya están en la recta final de la gala de Eurovisión de OT. Roberto Leal era el encargado de anunciarlo justo después de la aparición de Choncita Wurst. No sorprendió a nadie cuando aseguró que «Camina» quedó en el último lugar con apenas un 1% de los votos. Con apenas dos puntos más estaba «Que nos sigan las luces», la canción de Alfred. Le seguía de la de Amaia, «Al cantar». Justo después aparecía la canción bailable de Ana War, «El remedio». «Magia» tampoco pasó a la fase final al quedar en quinto lugar. Pero es que la otra canción de Miriam, «Lejos de tu piel», tampoco paso a la última fase antes de la elección de la canción de Eurovisión 2018.

El sobre que contenía el nombre del ganador lo llevó Manel Navarro, el último representante español en el último Festival de Eurovisión. Todo apuntaba a que Almaia, perdón, Alfred y Amaia van a cumplir juntos el sueño de representar a España juntos en Eurovisión 2018 y así fue. El tema con el que irían al festival europeo de la música es «Tu canción», que ha sido compuesta por Raúl Gómez. Su carrera hasta sonar en la Academia ha sido distinta para cada autor. Desde que pasara por un talent show en 2013, ha estado trabajando en la composición en Londres. Ha compuesto para muchos artistas como Rosa López o Blas Cantó; y, ahora, para la pareja más carismática de «Operación Triunfo».

«Yo pensé que Alfred y Amaia funcionaban como pareja y escribí un dúo pensando en su salida del concurso», explica Raúl Gómez a ABC, autor de la exitosa balada «Tu canción», ayer número 1 en iTunes. «Al verles en “City of Stars” vi que pegaban como cantantes, aunque se nota que están enamoradísimos. Recordé una melodía que escribí en Londres y que dejé apartada y empecé de cero con Sylvia Santoro, coautora de la letra. Hemos cuidado cada detalle, cada palabra, cada melodía. Y eso que trabajamos en su casa y era todo un poco caos», recuerda el también ganador de «El número 1». «Pero hemos dado en la tecla con el resultado», añade sobre un tema que considera «íntimo, real y mágico».

[Así se construyeron «Tu canción», «Lo malo» y «Arde», las canciones favoritas para Eurovisión 2018]

El incoveniente llega cuando pensamos en el tiempo que queda aún para que la pareja de «OT 2017» viaje hasta Lisboa para Eurovisión 2018. Faltan exactamente tres meses y medio, y puede que en este tiempo, lo que parece una relación dulce, inocente e idílica, se convierta en una historia que solo tuvo cabida dentro de la Academia.

Así es la letra de «Tu canción»

Alfred

Nunca llegué a imaginar

Que viajar a la luna sería real

Amaia

Lo pones todo al revés

Cuando besas mi frente y descubro por qué

Alfred

Ya no puedo

Amaia

Inventarlo

Juntos

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza la piel

Alfred

De mi mente viajera que sigue tus pies

Juntos

Siento que bailo por primera vez junto a ti, oh

Amaia

Sé que en ti puedo encontrar

Esa voz que me abriga si el tiempo va mal

Juntos

Todo es perfecto si estás

A mi lado creando una nueva ciudad

Siento que bailo por primera vez

Eres el aret que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

Siento que bailo por primera vez

Amaia

Ya no puedo

Alfred

Inventarlo

Amaia

Solo quiero

Juntos

Tu canción, oh, oh, oh

Siento que bailo por primera vez

Eres el arte que endulza mi piel

De mi mente viajera que sigue tus pies

Siento que bailo opr primera vez junto a ti, oh