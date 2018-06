El hijo de Bárcenas versiona «Tu canción», de Amaia y Alfred

Actualizado 04/06/2018 a las 09:04

«Tu canción», el tema que Amaia y Alfred interpretaron en el Festival de Eurovisión 2018 y que no dejó en muy buen lugar a los concursantes de «Operación Triunfo», ha sido sin duda una de las canciones más reproducidas en nuestro país durante los últimos meses. El tema, compuesto por Raúl Gómez, ha sido versionado en más de una ocasión, como ya hizo la actriz de «Cuéntame» y «La verdad», Elena Rivera. Esta vez ha sido Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y vocalista del grupo «Taburete» quien ha decidido sacar su propia «cover» del tema eurovisivo.

«Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo», ha afirmado Bárcenas en un vídeo subido a YouTube.