El abandono voluntario de Laura aviva la crisis de Gran Hermano

15/11/2017 a las 14:05 Actualizado 15/11/2017 a las 14:23

A la nueva edición de «Gran Hermano» no dejan de crecerle los enanos. Después de que el pasado mes los bajos datos de audiencia del programa llevasen a Telecinco a cancelar «Gran Hermano Revolution: Última Hora», el especial sobre el concurso que, presentado por Sandra Barneda, la cadena emitía cada la noche de los lunes; y de que el canal también decidiera no emitir, por primera vez en once años, la tradicional gala de la noche de Halloween, el concurso hace frente ahora un nuevo varapalo.

Y es que Laura Velasco, la participante discriminada por su transexualidad, y que fue repescada en el programa, ha decidido ahora «por voluntad propia», abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, como publicó ayer la cadena de Mediaset en su perfil de Twitter.

No hay que olvidar que, pese a que fue la quinta expulsada del programa, la cadena repescó tanto a ella como a Miriam (tras ser escogidas por el público de «GH» para volver a la casa, en detrimento de Cristian y Miguel, el pasado 9 de noviembre. Fue una decisión sin precedentes del concurso, que en un intento desesperado por reflotar la audiencia dio el cambiazo de dos concursantes por otros dos.

Sin embargo, la decisión de la participante vuelve a poner ahora contra las cuerdas a «GH: Revolution». Laura, natural de Mairena de Aljarafe (Sevilla), tuvo durante su primera estancia en el concurso varios enfrentamientos con sus compañeros. Una tensión que podría haber sido el desencadenante definitivo de su voluntad final de marcharse de «Gran Hermano».

La decisión pilló a sus propios compañeros por sorpresa. En especial a su gran aliada dentro de la casa, Miriam. «No quería llegar a este punto. ¿Por qué no ha hablado conmigo», dijo entre lágrimas. También Carlos valoró el abandono de Laura. «Se va a arrepentir cuando se le pase el calentón. Y más, de no despedirse de Miriam».

«Miriam la ha fallado»

Por su parte, Carlota, la concursante envuelta en ese supuesto caso de abuso sexual cometido por José María, que después de que se destapase fue expulsado de la casa, también ha echado leña al fuego. Para ella, Miriam tiene gran parte de culpa del abandono de Laura. «Creo que Miriam la ha fallado. Solo espero que practique el perdón, que olvide lo negativo y que se quede con la experiencia. Si no es una bendición, es una lección», publicó en su blog.

La cadena ha anunciado que incluirá en la casa de Guadalix a otro concursante que cubra el vacío dejado por la sevillana y cuyo nombre dará a conocer en la gala del jueves. De momento, solo siete participantes están en la casa: Yangyang, Rubén, Miriam, Christian, Carlota, Hugo y Carlos.