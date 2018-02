«OT», «MasterChef» y «Cuéntame» dan a TVE su mejor mes en cinco años

02/02/2018 a las 01:57 Actualizado 02/02/2018 a las 01:57

Telecinco cumplió en enero un año completo como líder de audiencia, tiempo en el que no ha perdido una sola batalla mensual. La cadena de Mediaset mejoró tres décimas respecto a diciembre de 2017, pese a lo cual pasó más apuros que nunca para mantener la primera posición. La diferencia final con Antena 3 -hizo falta recurrir a la «foto finish», como en atletismo- fue de solo tres centésimas (34 milésimas): 12,378% de cuota media de pantalla frente a 12,344%. En tercera posición volvió a situarse la cadena pública, que poco a poco se acerca a las privadas y consiguió los mejores resultados del último lustro. La 1 cerró enero con el 11,5%, su récord mensual desde octubre de 2012.

TVE cimentó esta cifra en sus grandes programas en horario estelar, dos concursos de talentos, una serie y la vuelta de Paco Lobatón: «Operación triunfo», «MasterChef Junior», «Cuéntame cómo pasó» y «Desaparecidos». La buena acogida de los Telediarios, que cumplieron su decimoquinto mes consecutivo como líderes (en número de espectadores), hizo el resto.

Los informativos de TVE fueron en enero la primera opción informativa, con una media de 2.451.000 espectadores y un 15,6% de cuota de pantalla, cuatro décimas más que el mes anterior. Los datos representan la suma de la audiencia de La 1 y Canal 24 Horas, que ofrecen los telediarios de forma simultánea. TVE no lograba esas cifras desde mayo de 2012.

Así, el Telediario de La 1 es el más visto en la media entre las ediciones de mediodía y noche. En el de las 15.00, la cadena pública es líder de lunes a domingo, mientras que el de la 21.00 se impone los sábados y domingos. Los informativos nocturnos de Telecinco, por su parte, son los más vistos de lunes a viernes, aunque son superados por el «combo» La 1-24 Horas.

Fuera del podio televisivo, las cadenas autonómicas cerraron enero con el 8% de cuota, por delante de las temáticas de pago (7,9%), un conjunto en el que sobresalen Bein Liga, FOX, TNT, Canal Hollywood y AXN. Detrás de este bloque se sitúan La Sexta (6.5%), Cuatro (5,9%), FdF (3,2%) y La 2 (2,7%).

Récord de la tele de pago

Por sistemas de distribución, la TDT descendió una décima y bajó al 76,8%, mientras que el conjunto de la televisión de pago registró un nuevo récord de audiencia, con el 22,8%, después de subir dos décimas en enero. El cable (que incluye Ono, Euskaltel, MundoR, Telecable...) también mejoró ligeramente (9.8%), mientras que las plataformas como Movistar+, Vodafone, Orange y Jazztel se mantuvieron en el 10,1%.

En conjunto, el consumo de televisión fue de 261 minutos diarios por espectador, cinco minutos más que en diciembre. El dato, facilitado por Barlovento Comunicación, contabiliza a los llamados invitados, no residentes en los hogares con audímetro, que suponen un 6% del consumo total.

Solo el 3% de la población mayor de cuatro años no vio un solo minuto de televisión. De los 44,6 millones de espectadores potenciales, 1,3 vivieron al margen de la pequeña pantalla, aunque la cifra no tiene en cuenta, porque Kantar Media aún no lo mide, a las personas que optan por los canales que se pueden ver a través de internet.