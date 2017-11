Cómo convertir el estreno de «50 sombras de Grey» en un evento del que todos hablan

19/11/2017 a las 21:26 Actualizado 19/11/2017 a las 21:28

En un mundo televisivo repleto de cadenas y plataformas que bombardean al espectador con más y más estrenos, el objetivo de la televisión generalista, que aspira a llegar a un público de masas, es crear citas con el espectador. Y eso es precisamente lo que pretende hacer Telecinco este domingo con «50 sombras de Grey», uno de sus estrenos de cine más destacados, en torno al cual han creado toda una serie de acciones especiales y promociones. «Lo más importante es generar un evento, ya sea con una producción propia o ajena, como es el caso de «50 sombras de Grey». Pero entonces tiene que ser un título con mucha notoriedad, que te permita construir algo más alrededor para hacer fuerte el evento», explica Patricia Marco, directora de antena de Mediaset.

Además, de la intensa promoción de «50 sombras de Grey», que aspira a convertirse en lo más visto del año con permiso de «Ocho apellidos catalanes» (3,8 millones de espectadores y un 21,4% de cuota de pantalla), la cadena ofrecerá un tráiler exclusivo de «50 sombras liberadas». Ya calentó el estreno con la emisión el pasado martes de «Samanta y... el sexo» y una edición especial de «Cazamariposas» dedicada a la película. «Todas estas acciones las diseñamos desde el departamenteo de programación y antena y luego reunimos al equipo de producción propia, comunicación, redes sociales, Publiespaña si estuviera vinculado y merchandising», añade la directiva, que reconoce que estos especiales son una de las tareas más agradecidas de su trabajo. «Hay que aprovechar la notoriedad, darle una percha de comunicación. Tratamos también de vincularnos al lanzamiento en los cines y comunicar junto con los estudios o las editoriales», puntualiza. Incluso recurren a prácticas casi subliminales, como una presencia constante de la reconocible música de la serie a través de las promos de antena.

¿Realmente estas acciones se notan luego en el rendimiento en audiencia de los productos? «Cuando el entorno es tan variado y amplio diferenciarte y convecer al telespectador todavía tiene más relevancia. Hay que construir formas para diferenciarse, transmitir que es una apuesta importante del canal y no defraudar. El telesepectador tiene que saber que ha valido la pena y pensar que si hacemos tanto ruido es porque es algo importante. Si no se siente engañado», reconoce Marco.

No obstante, no todos los canales permiten acoger estos especiales. «Los pequeños, al tener programaciones más verticales o tematizadas te ayudan más a constuir eventos que Telecinco. Son más fáciles de tematizar. Por ejemplo, un maratón de “La que se avecina” no lo puedes hacer en Telecinco, pero sí en FDF», concluye.