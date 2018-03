Alfred y Amaia visitan «Fama»: «Cuando vi que iba a empezar tan seguido de OT tuve prejuicios»

Actualizado 24/03/2018 a las 17:24

«Se nos hace rarísimo estar aquí», confesaba Amaia al visitar, junto con Alfred, la academia de «Fama, a bailar», el concurso de danza diario de #0. Los representantes de España en Eurovisión acudieron hasta el plató situado en Alcalá de Henares para compartir con los bailarines, también aislados como ellos, su reciente experiencia en «Operación Triunfo» y los preparativos que tienen en marcha de cara a Eurovisión. Aunque ahora se declaran (incluso Alfred confesó quienes eran sus tres favoritos), ambos reconocieron que al principio tuvieron sus reservas: «Cuando vi que iba a empezar Fama tan seguido de OT tenía un poco de prejuicio, pero al ver el nivelazo que tenéis todos... se me cruzó todo», confesó el catalán.

«Nosotros salimos hace dos meses y lo veo muy cercano y muy lejano, no me ha podido pasar esto aquí», sostiene Amaia. «Cuando estaba en la Academia no me daba cuenta, vivíamos en una rutina». «Dentro estás como en una burbuja. Al final te llevas bien con todo el mundo y es una sensación tan bonita estar ahí dentro que cuando sales te gustaría volver», apuntó Alfred. El joven recordó lo dura que era su vida anterior como artista, cuando montaba conciertos a los que no iba nadie.

Los antiguos triunfitos, ahora en plena vorágine eurovisiva, recibieron además los elogios de algunos concursantes de «Fama, a bailar» como Adrián, que ha bailado ante los dos el tema «Qué bello es vivir», de El Kanka, interpretado a capela por Amaia. Finalmente, ambos interpretaron«Tu canción», actuación que será emitida este domingo en la gala.