Amaia explica por qué se pintó con rotulador los pelos de las axilas en una revista

Actualizado 27/03/2018 a las 16:10

La autenticidad de Amaia Romero ha sido uno de los principales ingredientes de la última edición de Operación Triunfo. La personalidad de la concursante, unida a su espectacular voz y a su innegable talento, han derivado en que la joven se proclame, con justicia, ganadora del programa de Televisión Española y en que sea la encargada de representar a España, junto a su compañero Alfred García, en el próximo Festival de Eurovisión, que se celebrará el 12 de mayo en Lisboa y en la que España participará con «Tu canción».

La pasada semana se vivió un episodio más para seguir retratando la forma de ser de la gran triunfadora de OT 2017. Ocurrió cuando, en una de las firmas de las revistas oficiales del formato, Amaia se dio cuenta de que, con un programa de ordenador, le habían borrado los pelos de las axilas de una de las fotografías de la publicación. Inmediatamente, al autografiar las revistas de los fans, comenzó a pintarse el vello mientras firmaba las publicaciones.

El gesto fue de lo más aplaudido y ahora la participante de Operación Triunfo ha hablado sobre él en una entrevista con el portal televisivo «Fórmula TV». Preguntada por los motivos que le llevaron a actuar de esa manera, se explicó. «No sé, es que vi las fotos y dije... ¡Si no tengo pelos! ¡Pues me los pinto!», aseguró, antes de aclarar que «no pensaba» que su gesto fuese a tener esa repercusión y de implicar en el asunto al que será su compañero en Eurovisión. «Encima me dio la idea Alfred», recalcó.

La idea, de Alfred

El cantante admitió su parte de “culpa”. «Me acuerdo en la Academia, cuando hablamos de depilación, que le decía... ¡Déjatelos! ¡Mola!», explicó, antes de que Amaia volviese a tomar la voz cantante y le soltase un dardo a la revista. «Ese día tampoco tenía», señaló con respecto al día en que le quitaron el vello. «¡Ahora los tengo súper largos!», continuó diciendo, con su habitual espontaneidad.

Inmediatamente, Amaia se dio cuenta de que quizá, su extrema sinceridad le había pasado factura y se disculpó a sí misma. «Bueno, no pasa nada, mi madre se va a poner muy triste. No importa», comentó entre risas. Inmediatamente, Alfred salió en su defensa. «¡Si se puede hablar de esto, claro que sí!».

Durante su estancia en Operación Triunfo, Amaia hizo públicos varios alegatos de este tipo. En su momento, aseguró sin tapujos y abiertamente que no se depilaba y que estaba «orgullosa» de sus pelos. En la última gala del programa, además, se quitó los tacones para interpretar junto a Alfred, al piano, «City of Stars», la banda sonora de «La La Land».