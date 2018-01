Un amor paranormal en la primera serie italoespaÃ±ola de Mediaset

28/01/2018 a las 01:22 Actualizado 28/01/2018 a las 01:22

«Lontano da te» («Lejos de ti» en castellano), la primera serie coproducida por Mediaset España e Italia, tiene su origen en un encuentro casual que tuvieron café capuccino en mano, Paolo Vasile, consejero delegado de la primera, y Rosario Rinaldo, dueño de la italiana Cross Productions, tercer pilar de este proyecto internacional. «Esta comedia nace en dos países,no se ha forzado la trama de forma artificial para hacer una coproducción. Hemos intentado muchas veces aunar fuerzas con Mediaset Italia (propietaria del 50,21% de la compañía española) pero esta serie realmente empezó con una historia que no puede prescindir de ninguno de los dos países», explica Vasile en una reunión con ABC en Sevilla, primera parada de una producción que acaba de comenzar y que viajará también a Roma y Praga.

El punto de partida de esta ficción es el encuentro (o más bien desencuentro) en un aeropuerto de Massimo (Alessandro Tiberi), un empresario romano competente y responsable, y Candela (Megan Montaner), una arrolladora y caótica profesora sevillana de flamenco. «La vida de ambos por separado es ya una comedia. Pero la peculiaridad es que, tras ese choque, esas dos personas tan distintas se encuentran en las visiones que empiezan a tener del otro. La tercera comedia es cómo conviven ellos separados con esa parte que cada uno tiene, de diablo o ángel, que nos dice qué debemos hacer», puntualiza el directivo.

«Massimo se me aparece como un Pepito Grillo», cuenta Montaner, toda una estrella en Italia. «Ha sido un reto absoluto para una de Huesca hacer de sevillana. Me apunté a clases de flamenco y la profesora era de aquí, así que aproveché y le dije que me hablase todo el rato. Quería que el acento quedase natural», añade la intérprete, que se desenvuelve perfectamente en los dos idiomas que maneja este equipo internacional. «Espero que profesionalmente esto sea el inicio de lo que yo imagino que va a ser el futuro de nuestro trabajo, la colaboración entre varios países», apunta Tiberi. Completan el reparto un buen número de intérpretes de los dos países mediterráneos bajo las órdenes del director Ivan Silvestrini: Rosario Pardo, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Pamela Villoresi, Valentina Izumi, Carlos Librado, Celia de Molina y Roberto Campillo, entre otros.

El camino de la cooperación

Aunque la sintonía entre las dos Mediaset es muy buena, la preproducción de los ocho episodios de ochenta minutos que forman «Lontano da te» ha durado más de un año. «Desde que se toma la decisión de poner en marcha la serie, el área de ficción de Mediaset es un socio más con un voto privilegiado en la toma de decisiones», plantea Vasile, que insiste en que estas alianzas no se producen únicamente por motivos económicos.

De hecho, el departamento capitaneado por Arantxa Écija ha estado durante meses trabajando codo a codo con sus colegas de Mediaset Italia y Cross para cuadrar localizaciones, fechas de producción, reparto... Y, sobre todo, reescribiendo el guión para que nada sonase extraño en ninguno de los dos idiomas. Como el rodaje se prolongará casi veinte semanas, esta comedia no llegará a las pantallas de Telecinco y Canale 5 al menos hasta el próximo invierno. «Esta serie es importante también desde el punto de vista industrial. Es primordial que funcione y que lleguemos al final sin habernos matado», bromea Vasile, que no teme a los nuevos competidores del mercado patrio. «La llegada de las plataformas es una gran oportunidad», subraya el directivo. «No estamos en esa dimensión en la que uno produce para vender, pero estamos empezando a movernos en este sentido», concluye. Desde este punto de vista, «Lontano da te» sería el primer paso de un largo camino.