26/01/2018 a las 13:49 Actualizado 26/01/2018 a las 13:49

El hipotético retorno del líder secesionista Carles Puigdemont a España sigue sacando titulares de todo tipo. Su posible vuelta al país está generando mucha expectación y «El programa de Ana Rosa», el espacio matinal de referencia de Telecinco, conectó desde el aeródromo de Sant Fruitós del Bages, en Barcelona, lugar al que podría llegar el político catalán.

Desde allí, el reportero Luis Aliaga sugirió que Puigdemont podría haber escogido ese lugar para llevar a cabo su aterrizaje, aunque dejó la puerta abierta a otra posibilidad. «Esta es la pista por la que, presuntamente, podría aterrizar Puigdemont... o también, lanzarse desde paracaídas, porque esta empresa (la propietaria del aeródromo) es una empresa de saltos de paracaídas. Cabe esa posibilidad».

Tras ello, Ana Rosa Quintana no pudo contenerse y le entró un ataque de risa en directo. «¡Pero cómo va a....!», dijo, incapaz de terminar su frase. «¡O en parapente!», agregó, con sorna. Sin embargo, el reportero no estaba bromeando. «Pero vais a entender por qué: porque si se lanzase con un paracaídas, no le requerirían el nombre», dijo, antes de entrevistar a un especialista del aeródromo.

Control de la Guardia Civil

En ese instante, la presentadora tampoco pudo contener sus carcajadas, mientras hablaba el entrevistado, de nombre «Xavi». «Si fuera paracaidista el señor Puigdemont, pues aquí es bienvenido», dijo. «Si se cruzan fronteras, hay una obligatoriedad de presentar un plan de vuelo, y supongo que ahí las fuerzas de seguridad intentarían interceptarlo», añadió, hablando de los riesgos que Puigdemont evitaría si entrase en el país por paracaídas, pues no tendría que identificarse.

El especialista, además, señaló que en los últimos tiempos había notado «un aumento de las visitas de la Guardia Civil» en el aeródromo. El pasado domingo, sin ir más lejos, las fuerzas de seguridad se presentaron en el mismo para inspeccionarlo, contó el entrevistado.