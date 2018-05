Andrés Iniesta sobre la depresión: «Sientes que te vacías. Lo pasas mal, pero al final sales»

Actualizado 29/05/2018 a las 22:52

Andrés Iniesta aprovechó sus últimos días en España para visitar un par de platós. Primero fue el de «Chester»; después, el de «El Hormiguero». «Han sido muy intensas las últimas semanas pero estoy muy feliz de cómo ha salido todo», explicó Iniesta, que dijo estar ahora centrado en su reto más inmediato: el Mundial de Rusia. El futbolista más querido de nuestro país, que acaba de finalizar su etapa de 16 temporadas en el F.C. Barcelona, y que será uno de los líderes de la selección española de cara al torneo.

¿Y el futuro? ¿Por donde pasa el futuro de Iniesta más allá de Japón? «Hace algún tiempo no tenía esa mentalidad, pero con el paso del tiempo ser entrenador es algo que tengo en la cabeza. Al final lo que quieres cuando has sido futbolista es transmitir y devolver todo lo que has aprendido a lo largo de todo este tiempo. Ojalá en algún momento de mi vida pueda tener esa oportunidad». De momento, Iniesta jugará en el club japonés Vissel Kobe. «No me da vértigo irme a Japón, de hecho me apetece bastante», contó el futbolista, «no hay nada más bonito que ser feliz con las decisiones que tomas. Me apetece enriquecerme culturalmente y creo que es algo muy positivo para mi futuro».

«Para elegir equipo, más que las condiciones económicas, que son importantes, lo que me conquistó fue el proyecto futbolístico que me ofrecieron», contó el manchego al ser preguntado sobre sus criterios a la hora de elegir a qué equipo marcharse. Como él mismo reconocía, no fue fácil tomar la decisión del Barcelona. «Al marcharme, tengo una sensación de melancolía, pero también de orgullo por el trabajo bien hecho», se sinceró, «mis últimos momentos los saboreé al máximo, fue muy emotivo».

Motos le preguntó también por su vida personal, en especial por la temporada que pasó en el dique seco debido a una depresión. «Sientes que no disfrutas, que las personas que te rodean están de más, no tienes sentimientos, te vas vaciando...», recordó emocionado el futbolista. «Hay un momento que dices no puedes más y yo tuve la capacidad de darme cuenta de que necesitaba ayuda», contó Iniesta.

«Fue un proceso muy lento salir de ahí. Es muy necesario el trabajo que haces con los psiquiatras. Pero lo pasas mal: yo recuerdo ir a entrenar y tener que marcharme al poco rato, irme al cine con mi mujer y marchar antes de que empiece la película...Lo importante es que en todo ese periodo no perdí la ilusión y la fuerza. Siempre me decía "esto lo hago aunque me cueste porque así habré dado un paso más para salir". Y al final salí, con la ayuda de la gente que me rodeaba, que también lo pasó muy mal», contó el futbolista ganándose la ovación del público.

Además de todo lo relativo a su adiós del Barça y de las claves de su futuro, con Andrés Iniesta habló acerca de su participación en la promoción de una de las películas de animación más esperadas del año, «Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas», la nueva entrega de la saga y que llega a nuestros cines el próximo 13 de julio. «Creo que en esto del cine todavía me queda bastante que mejorar», bromeó Iniesta.