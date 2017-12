Antonio Ruiz, el parado de 45 años que ha ganado el bote de «Pasapalabra»

19/12/2017 a las 20:59 Actualizado 19/12/2017 a las 21:03

«Jaruzelski», que es el «apellido del político considerado el último líder de la época socialista en Polonia, nombrado jefe de gobierno en 1981», ha hecho que Antonio Ruiz complete el rosco de «Pasapalabra» y se lleve el bote 1.164.000 euros después de batir el récord de permanencia con su participación en 126 programas.

El murciano contestó correctamente a las 25 definiciones del emblemático concurso en una jornada en la que ha contado con la ayuda, en la primera fase del concurso, de la actriz Dafne Fernández y el actor Carlos Hipólito, y se ha impuesto a su contrincante, Carlos, flanqueado por los actores Marta Torné y Raúl Arévalo.

Su secreto para ganar el concurso: «confiar en uno mismo». Son varias las veces en las que Antonio ha estado a apenas una palabra de conseguir el rosco, pero él solo cuenta dos: «Era cuándo realmente tenía una idea de cuál era la palabra que me faltaba, pero si no tienes ni mínima idea, da igual que te falte una que el rosco entero. Hay que tener paciencia y conservar la fe», cuenta el ganador a ABC por teléfono.

A lo largo de sus 126 programas ha vivido momentos de todo tipo: 98 victorias, 12 empates y 16 derrotas, todas ellas salvadas en la silla azul. Sin embargo, Antonio Ruiz destaca como el momento más complicado un rosco que le enfrentaba a Jaime. «A los dos nos quedaba una palabra y yo sabía cuál era la que le faltaba a él y él sabía cuál me faltaba a mí», cuenta mientras recibe felicitaciones de sus vecinos. Aun así, asegura: «nunca he sentido que el programa me haya puesto la zancadilla, aunque me tocara el rosco complicado a mí».

Este músico de 45 años, que en estos momentos se encuentra en situación de desempleo, ha pasado por otro de los concursos más emblemáticos de la televisión española: «Saber y ganar». «Cuando vi que se me dio bien, pensé en presentarme a ‘Pasapalabra’», confiesa. Para preparar el programa, «solo» ha tenido que ver muchos programas y estudiarse las palabras que no conocía. «Intentas anticiparte aprendiéndote todo tipo de nombres y palabras. Gran parte de las preguntas del programa son de vocabulario», reflexiona.

También recibió el consejo de unos cuantos concursantes. De hecho, sus apuntes son de otro ganador de Pasapalabra». «Gran parte del mérito es de David Leo García, que compartió su material conmigo», cuenta mientras recuerda que fue el también ganador del concurso quien le ofreció sus anotaciones. Sin embargo, haber ganado el bote y su situación actual de desempleo, no le han hecho pensar en dedicarse totalmente a los concursos. «Es más fácil que vuelva a un especial de ‘Pasapalabra’ que que vaya a otro», cuenta.

Bajo el gorro

Lo que no ha sido tan fácil ha sido ocultar su victoria. «Ha sido como si lo ganara dos veces: una cuando lo grabamos el 4 de diciembre y otra cuando se ha enterado todo el mundo». El secreto lo ha guardado «con un gorro». «Me raparon cuando gané “El Rosco” así que menos mal que ahora hace frío», cuenta entre risas.