Un aspirante deja estupefacto al jurado de Got Talent: Â«No soy hombre ni mujer, soy marcianoÂ»

25/01/2018 a las 01:04 Actualizado 25/01/2018 a las 01:04

El nuevo talent show de Telecinco, Got Talent, volvió este miércoles a las pantallas para dar cancha a los talentos desconocidos de decenas de españoles. Más allá de las habilidades demostradas por los aspirantes, el programa ha venido marcada hasta ahora por las riñas entre Risto Mejide y los otros tres miembros del jurado: Jorge Javier Vázquez, Eva Hache y Edurne. Hasta tal punto han llegado los desencuentros entre ellos que Jorge Javier aseguró en su blog que un rifirrafe con el polémico Mejide les había llevado a romper su amistad.

Lo cierto es que Jorge Javier parece no tener criterio artístico y sólo sabe decir que sí a todo el que se le pone delante, como un coladero. Por su parte, Risto tiene un riguroso criterio y una fuerte concepción moral de su trabajo que le impiden valorar positivamente las actuaciones ridículas que le encantan a Jorge Javier.

No obstante, no todo son discrepancias entre los dos compañeros, pues siempre aparecen artistas brillantes que son capaces de suscitar el acuerdo entre dos polos en apariencia irreconciliables. Ese fue el caso de Viruta, un excéntrico personaje que, como él mismo aseguró, había ido a «dar la nota».

Vestido de marciano, todo de verde y con una máscara del mismo color, el cuerpo lleno de tatuajes y una guitarra cubierta de pegatinas se plantó el Viruta en el escenario. Todo indicaba a que se trataba de uno más de los cientos de frikis que buscan su minuto de gloria en la pequeña pantalla. Su discurso de presentación fue en la misma línea: «Yo no soy ni hombre ni mujer, soy de Marte, una persona de Marte», explicó ante un público estupefacto, «y me reivindico marciano porque así es como nos sentimos muchas veces las personas transexuales. Como personas de otro planeta».

Justo antes de empezar a cantar, el artista quiso quitarse la máscara y mostrar su rostro, sobre el que se puso unas orejas de conejo. La canción, anunció el Viruta, estaba dedicada a todas las personas discriminadas por su orientación sexual. Los jurados ya se preparaban para otro ridículo número. Pero en cuanto empezó a cantar todos se quedaron boquiabiertos. Su voz era refinada, muy semejante a la de Ismael Serrano, como recordó luego Risto; la letra era original y el concursante manejaba la guitarra a la perfección.

Antes de que hubiese terminado la función, buena parte del público ya se había puesto en pie para jalear la canción del Viruta. El comentario más inteligente, como suele ser habitual, vino de parte de Risto: «La ropa no te favorece, pero cuando has empezado a cantar creo que lo he entendido», dijo el crítico, «lo que has hecho es jugar con nuestros prejuicios. Cuando llegaste, nuestros prejuicios nos hicieron pensar que eras un friki más, pero no es así».

A pesar de ello, y aunque alabó el talento del concursante, no quiso darle el pase a la siguiente fase. Los restantes miembros del jurado sí que quisieron darle una segunda opotunidad al joven, por lo que el Biruta seguirá sorprendiendo con sus actuaciones las próximas semanas.