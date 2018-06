La dura declaración de intenciones de David Bustamante

Actualizado 06/06/2018 a las 00:34

Los martes se han convertido en el día de «Bailando con las estrellas» y Roberto Leal y Rocío Muñoz lo saben. Tras la expulsión de Merche y Roger Romero la semana pasada, Gemma Mengual y Abel Gil se quedaron a las puertas. Intentan mejorar su situación en esta cuarta gala con un baile contemporáneo al ritmo de «Y ahora», de Manuel Carrasco. «Esta semana ha sido un placer veros», confesó Moira Chapman.

Pelayo Díaz e Inés Miñana bailaron un vals vienés al ritmo de «Perfect», pero captaron todas las miradas cuando terminó la actuación. El estilista se emocionó al terminar el baile. «Inés me dijo que me emocione y que buscase en que me emociona a mí. Además, estoy viviendo un momento muy intenso. Hace un año que murió David Delfín y lo tengo muy presente», contó.

La pareja más votada de la semana pasada fue la compuesta por David Bustamante y Yana Olina, y también es la que más miradas capta. Además, esta semana intentaron mantener esa primera posición con un baile urbano con la canción «El anillo», de Jennifer López, y los comentarios se veían venir. Mientras que Yana terminó la coreografía gritando «eres el mejor», Bustamante lo dejó claro: «Viendo los acontecimientos, me quedo para vestir santos. Soy un tío clásico, pero hay que ponerse al día».

Rossy de Palma y Santiago Granizal bailaron un jive con la canción «Tainted love», mismo estilo que Amelia Bono y Rubén Rodríguez al ritmo de «Johnny B Goode». Manu Sánchez y Mireya Arizmendi se enfrentaron a un tango con la orquesta tocando «Somebody that I used to know». «Me he pegado toda la semana comiendo parrillada de verdura para entrar en estas mallas», confesó entre risas el presentador.

Javier Hernanz y Rosa Carmé bailaron un quickstep al son de «Another day of sun». Pablo Ibáñez y Sara Baudín demostraron sus habilidades con el vals «Try». «Tienes que seguir trabajando, pero vas por el buen camino», le dijo Chapman a Ibáñez. Patry Jordán y Rubén Salvador bailaron «La mordidita» con pasos de salsa. Fernando Guillén Cuervo y Arismel Naya mostraron lo aprendido durante la semana con un chachachá a ritmo de «Guantanamera».

Además, «Bailando con las estrellas» recibió a Los Vivancos. El grupo de bailarines-hermanos, con más de 10 años de trayectoria artística, es aclamado como una de las agrupaciones flamencas con más proyección internacional. Para quien no lo sepa, Los Vivancos son bailarines, músicos y acróbatas que, además, producen sus propios espectáculos.