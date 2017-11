El beso transexual entre Marina y su novio revoluciona OT y la televisiÃ³n

28/11/2017 a las 10:06 Actualizado 28/11/2017 a las 10:06

La quinta gala de «Operación Triunfo», celebrada anoche, estuvo plagada de momentos memorables, que dejaron de piedra a los espectadores, y como no podía ser de otro modo, revolucionaron las redes.

Aunque algunos de los instantes vividos fueron más felices que otros. Por ejemplo, el que protagonizaron Amaia y Alfred, en el enésimo episodio de su apasionada historia romántica. Parece que, después de sufrir alguna que otra cobra por parte de «Amaia de España», el joven se ha salido con la suya y está empezando a conquistar el corazón de la «triunfita». El fin de semana ya se pudo ver su primer beso a través del directo, y anoche, después de que el presentador, Roberto Leal, anunciase que Alfred era el favorito del público para salvarse de la nominación (por delante de 'su' Amaia y Cepeda, los otros dos nominados), ambos se besaron, sin tapujos, en directo.

Sin embargo, el de la pareja de moda no fue el beso más feliz de la noche en «OT». Tras la actuavión de las dos nominadas, Mireia y Marina, la dirección del programa permitió a sus familias subir al plató, entre cuyos miembros se encontraba Bastián, el novio transexual de Marina. En ese momento, la concursante no pudo contenerse y besó apasionadamente, en un gesto rebosante de amor, a su pareja. El instante no tardó en hacerse 'trending topic' en las redes. Muchos no tardaron en catalogarlo como «uno de los momentazos de la historia de la televisión pública».

a ver si nos damos cuenta de que este beso entre marina (bisexual) y bastián (transexual) en hora punta puede ser uno de los momentazos de la historia de la televisión pública #OTGala5pic.twitter.com/VyrMPyXbfw — no (@soynormalvale) 27 de noviembre de 2017

Aunque finalmente Marina terminó siendo expulsada del programa (la audiencia salvó con un 63% de los votos a Mireya), las redes también se volcaron con la manera de comportarse de Televisión Española, que actuó con total condescendencia y respeto ante el asunto y fue de lo más aplaudida por ello. En este sentido, hay que remarcar que los concursantes arrancaron la gala cantando todos juntos, en el tema de apertura, «La revolución sexual», del grupo de indie pop español La Casa Azul. Tras ello, Agoney interpretó «Rise Like a Phoenix», el tema con el que la controvertida Conchita Wurst ganó Eurovisión en 2014.

Toda una declaración de intenciones de lo que llegaría después, en una gran lección de la cadena pública sobre tolerancia. Incluso el pasado viernes, Noemí Galera, la directora de la academia, respondió a través de Twitter a un comentario homófobo generado al respecto del programa. «Tengo dos hijos que ven el programa y les encanta. Por cierto, el padrino de mi hija es gay. Puede usted empezar a convulsionar», escribió enj su cuenta.

Tengo dos hijos que ven el programa y les encanta. Por cierto, el padrino de mi hija es gay. Puede usted empezar a convulsionar. https://t.co/UdxkZPBuKQ — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 24 de noviembre de 2017

Con todos esos ingredientes, «Operación Triunfo» consiguió seguir al alza y no perder comba con «La que se avecina», la comedia imbatible de Telecinco en la noche de los lunes. Aunque la gala todavía dio más de sí. Agoney, Miriam, Ricky y Cepeda fueron los nominados por el jurado en primera instancia, que en esta ocasión contó con la participación especial del DJ Tony Aguilar, en una gala en la que también actuaron Romeo Santos y Beatriz Luengo, que además visitó a los chicos en la Academia.

Agoney fue el concursante salvado por el jurado y Miriam, por sus compañeros (pese a las rencillas presentes en las últimas semanas). Los dos nominados de la semana, así las cosas, serán Ricky (que lleva varias galas en la cuerda floja) y Cepeda, uno de los favoritos del público. De entre los dos saldrá el próximo participante en dejar la academia.