La humillación del jurado a Cepeda, el «Benzema de OT»: «Tu actuación ha sido la peor»

19/12/2017 a las 18:40 Actualizado 19/12/2017 a las 19:00

Una noche más —y ya van cuatro—, Luis Cepeda se salvó de la quema en «Operación Triunfo» y dejó en la cuneta a otro rival. En este caso, fue Raoul, que hasta la pasada semana nunca había sido propuesto para abandonar la Academia, quien sucumbió ante el concursante gallego, que, con un 54% de los votos, superó otra noche para continuar en el programa una semana más—que serán dos, puesto que en la gala del 25 de diciembre no habrá expulsados—.

Sin embargo, su interpretación de «Vencer al amor», de India Martínez, no fue todo lo buena que debía haber sido a estas alturas del concurso. O al menos, no para el jurado, que fue muy crítico con el aspirante gallego, de 28 años. En un primer momento, ni la cantante Mónica Naranjo ni el publicista Joe Pérez-Orive quisieron decir nada de su actuación, mientras que se deshicieron en elogios con Raoul y su «Every breath you take», de The Police, aunque versionando la interpretación de Hannan Huston.

El único miembro del jurado que en un primer momento sí que valoró a Cepeda, el veterano del grupo tras eliminar hace dos semanas a Ricky, fue el productor musical Manuel Martos, que aseguró que cuando el concursante sube al escenario «pasa algo», pero por otro lado argumentó que necesitaba más cosas para estar al «nivel» de sus compañeros.

«No sé si te hacemos un favor o una faena»

Sin embargo, la audiencia decidió, con un 54% de votos, salvar a Cepeda antes que a Raoul, lo que no pareció gustar al jurado del programa. En especial, a Joe Pérez-Orive, encargado de valorar al concursante de Ourense en el momento de las valoraciones. «Si yo fuera del público, lo que más valoraría de cualquier jurado es que fuera claro. Voy a ser muy claro. Para mí, la actuación de Raoul ha estado aquí (señaló alzando el brazo), y la tuya ha estado aquí (dijo, bajando el nivel de la extremidad). Respeto absolutamente la opinión de la mayoría. No la comparto, ni mucho menos», espetó.

«Yo no sé si nosotros, tras tantas nominaciones, te estamos convirtiendo en víctima, verdugo, héroe, ni si nominándote te hacemos un favor o una faena. Sinceramente. Me he perdido un poco», añadió, comentando que la actuación del gallego había sido «la peor de todos los concursantes». «Entiendo que haya gente aquí que te ha votado, pero creo que tu voz no estaba preparada», señaló, antes de proponerle una semana más para abandonar la Academia.

Cepeda deberá ahora medirse a Roi, otro de los favoritos del público y de sus mayores aliados en «Operación Triunfo». Los otros dos concursantes propuestos para marcharse fueron Agoney y Alfred, aunque al primero le salvaron los profesores y al segundo sus compañeros.

La valoración a Cepeda tampoco sentó nada bien a uno de los exconcursantes más míticos de la primera edición de «Operación Triunfo», Manu Tenorio, firme defensor del de Ourense. «Me parece que una vez más, Cepeda se ha quedado por decisión del público. Se le debería apoyar más y dar más cariño», escribió en su Twitter en alusión al jurado.

Me parece que una vez que #Cepeda se ha quedado por decisión del público SE LE DEBERÍA APOYAR MÁS Y DARLE MÁS CARIÑO#OTGala8 — Manu Tenorio (@manutenorio) 19 de diciembre de 2017

Horas más tarde, amplió su punto de vista horas al respecto, señalando que, en su «etapa», «siempre se defendieron y cultivaron valores como la amistad, el respeto, la empatía y obviamente el talento. Y en ciertas ocasiones, estoy viendo una falta de estos valores», publicó en su Facebook. «Si olvidamos esos valores, nos estamos olvidando del espíritu de "OT". No se puede defender a algunos machacando a otros. Esa no es ni la forma, ni el camino, ni el alma de "OT"», agregó.

Raoul, también muy crítico

Otro que se despachó a gusto con el concursante gallego fue Raoul, que tampoco pareció entender su marcha del programa. «Pensaba que Cepeda merecería salir antes que yo, porque no he visto una dedicación, un reto superado, una constancia de darte contra un muro y conseguirlo. He visto más: "cojo lo que me va bien y a ver si me votan". Pero, si la gente le quiere...», señaló el exconcursante en el chat posterior a la gala.

Tras dejar en la estocada a Raoul, son ya cuatro los concursantes a los que Cepeda ha derrotado cuando apenas se acaba de superar el ecuador del programa, los mismos a los que se «cargaron» Juan Camus en «OT1» o la finalista Idaira en «OT4».

Si la pasada semana le comparaban sin cesar con Camus, en la octava gala las redes no tardaron en bautizar a Cepeda como «el Benzema de OT», en alusión al delantero del Real Madrid, cuya presencia en las alineaciones del Real Madrid no se cuestiona pese a no venir dando en los últimos tiempos un rendimiento de primer nivel. Esta comparación es más curiosa todavía si se tiene en cuenta que la pareja del «triunfito»,Graciela Álvarez, es reportera en Real Madrid Televisión. «Cepeda es como Benzema: le quiere echar un montón de gente, pero sigue ahí siempre», publicó un 'tuitero". «Benzema es el Cepeda de OT. No da palo al agua y no se va nunca», escribió otro. El delantero, casualidades de la vida, cumple hoy 30 años.

Cepeda y Benzema.. La misma historia comparten.. Los dos eternamente nominados cada uno en su disciplina, pero ni con agua caliente salen.. Menudas lapas #OTGala8 — Tomas Sanchez (@tomypointer) 19 de diciembre de 2017

No sé por qué decís que Cepeda es el Benzema de OT... si a él le quiere su público. — Machado (@fredipereza) 19 de diciembre de 2017

Cepeda es el nuevo Karim Benzema. — Álvaro Barco (@Alvaro95barco) 19 de diciembre de 2017

Cepeda 'Benzema' se los está cargando a todos #OTGala8. Que me digan quien es su Zidane... — Jose Fernández Román (@jfdez_roman) 18 de diciembre de 2017