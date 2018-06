Bronca en el Congreso entre Ana Pastor y Celia Villalobos: «Os vais a aburrir sin el PP en La Sexta»

Actualizado 01/06/2018 a las 10:14

El momento televisivo de la mañana de hoy ha sido el protagonizado por la periodista Ana Pastor y la diputada del PP, Celia Villalobos, a las puertas del Congreso de los Diputados. Pastor, que conectaba en directo para el programa de La Sexta «Al Rojo Vivo», entrevistaba a la diputada para conocer el clima que se vive en el seno del Partido Popular ante la inminente moción de censura a Mariano Rajoy.

«¿Podría dimitir hoy Rajoy?», preguntó la periodista. «Yo comprendo que os vais a aburrir mucho en La Sexta sin tener al PP dándole caña todo el puto día. Hago una apuesta contigo: ¿Qué tiempo le vais a dedicar a las corrupciones del PSOE cuando el señor Sánchez sea presidente? Me apuesto contigo a que ni el 5%, pero da igual».

Ante la respuesta de Celia Villalobos, la presentadora de «El Objetivo» no dudó en contestar tajante: «Veo que no ve laSexta. Le invito a hacerlo. Es lo que tiene contar la sentencia de Gürtel», afirmó Pastor. «Contarla de forma manipulada», espetó entonces la diputada popular. «No voy a discutir. Después de la votación, ¿debería seguir Rajoy siendo presidente del PP?». «Si no te importa eso lo vamos a decidir nosotros», terminaba la conversación Villalobos, visiblemente molesta.

Tras lo ocurrido, el presentador de «Al Rojo Vivo» no pudo contenerse. «Los militantes y los votantes del PP no se merecen un partido que se pone de perfil con una sentencia demoledera», afirmó Antonio Ferreras.